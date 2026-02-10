Slušaj vest

Nakon smrti četvorogodišnje devojčice Eme Marković iz okoline Čačka posle rutinske operacije trećeg krajnika 4. februara Ministarstvo zdravlja je uputilo inspekciju u OB Čačak, da ispita okolnosti koje su dovele do nemilog događaja.

- Uporedo sa tim, a u skladu sa zakonskom procedurom, OB Čačak sprovela je unutrašnju kontrolu stručnog rada. U nastavku postupka naložen je i spoljašnji stručni nadzor, koji ocenjuje kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara.

Po dobijanju svih izveštaja, Ministarstvo zdravlja preduzeće sve mere zakonom predviđene - saoštili su iz Ministarstva zdravlja.

Preminula devojčica nakon operacije krajnika Foto: RINA

Podsetimo, devojčica je preminula zbog komplikacija nakon operacije i iz Čačka je hitno transportovana za Beograd. Preminula je na Institutu za majku i dete.