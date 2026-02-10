Oglasilo se Ministarstvo zdravlja o smrti male Eme: Devojčica preminula posle operacije krajnika, evo šta je sve preduzeto
Nakon smrti četvorogodišnje devojčice Eme Marković iz okoline Čačka posle rutinske operacije trećeg krajnika 4. februara Ministarstvo zdravlja je uputilo inspekciju u OB Čačak, da ispita okolnosti koje su dovele do nemilog događaja.
- Uporedo sa tim, a u skladu sa zakonskom procedurom, OB Čačak sprovela je unutrašnju kontrolu stručnog rada. U nastavku postupka naložen je i spoljašnji stručni nadzor, koji ocenjuje kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara.
Po dobijanju svih izveštaja, Ministarstvo zdravlja preduzeće sve mere zakonom predviđene - saoštili su iz Ministarstva zdravlja.
Podsetimo, devojčica je preminula zbog komplikacija nakon operacije i iz Čačka je hitno transportovana za Beograd. Preminula je na Institutu za majku i dete.
Roditelji ističu da Ema nije imala drugih zdravstvenih problema osim problema sa krajnicima.