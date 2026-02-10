Slušaj vest

Nakon smrti četvorogodišnje Eme Marković iz okoline Čačka koja je 4. februara preminula nakon operacije trećeg krajnika,Zaštitnik građana je, na osnovu informacija dobijenih iz medija, pokrenuo ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Opšte bolnice Čačak.

- Prema informacijama dostupnim na zvaničnoj internet stranici Opšte bolnice Čačak, uprava bolnice je istog dana obavestila Ministarstvo zdravlja i zdravstvenu inspekciju, nakon čega je sprovedena unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada bolnice. O rezultatima sprovedene provere obaveštena je zdravstvena inspekcija, koja, prema dostupnim podacima, nije utvrdila postojanje propusta u vođenju medicinske dokumentacije - navodi se ui saopštenju Zaštitnika građana i dodaje:

preminula devojčica

- Radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti u vezi sa konkretnim slučajem, kao i preduzimanja mera u okviru zakonom propisanih nadležnosti, Zaštitnik građana će u okviru ispitnog postupka pribaviti potrebne informacije i dokumentaciju od nadležnih organa. Po okončanju postupka, Zaštitnik građana će obavestiti javnost o utvrđenim činjenicama.