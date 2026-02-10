Slušaj vest

Ta sredstva će biti iskorišćena za pomoć više od 500 korisnika.

- Ovo znači pomoć u kući za najstarije, lične pratioce za decu sa smetnjama u razvoju, ali i egzistenciju za više od stotinu porodica. Naš narod mora da zna da je Srbija uvek uz njih - istakla je ona, i dodala:

- Hvala svim našim zaposlenima u centrima za socijalni rad koji, uprkos svim izazovima, pokazuju ogromnu posvećenost i humanost. Zajedno gradimo sistem socijalne zaštite na koji možemo biti ponosni.

