Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je danas da će više od 60 miliona dinara biti opredeljeno za usluge socijalne zaštite u 21 opštini na Kosovu i Metohiji.
Društvo
NAŠ NAROD MORA DA ZNA DA JE SRBIJA UVEK UZ NJIH: Ministarka Stamenkovski saopštila - Više od 60 miliona za socijalnu zaštitu u 21 opštini na KiM
Ta sredstva će biti iskorišćena za pomoć više od 500 korisnika.
- Ovo znači pomoć u kući za najstarije, lične pratioce za decu sa smetnjama u razvoju, ali i egzistenciju za više od stotinu porodica. Naš narod mora da zna da je Srbija uvek uz njih - istakla je ona, i dodala:
- Hvala svim našim zaposlenima u centrima za socijalni rad koji, uprkos svim izazovima, pokazuju ogromnu posvećenost i humanost. Zajedno gradimo sistem socijalne zaštite na koji možemo biti ponosni.
