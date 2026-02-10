Slušaj vest



U svega pet dana dva puta je helikopter leteo s Kopaonika spasavajući povređene sa ski-staze. Najpre je desetogodišnji dečak prebačen u Urgentni centar u Beogradu, a dva dana kasnije i momak od 25 godina, koji je slomio pršljen.

1/8 Vidi galeriju Spasavanje na Kopaoniku, transport helikopterom Foto: Skijališta Srbije, GSS

Oba pacijenta u Trauma centru na ovoj planini zbrinuo je dr Stefan Đokić, koji je najpre 4. februara imao krajnje neobičnu situaciju na ski-stazi.

- Dečak od 10 godina povređen je u sudaru sa odraslim skijašem na stazi i zbog mehanizma povrede i sumnje u potencijalne komplikacije odmah je helikopterski transportovan za Beograd, u Urgentni centar (UC) UKC Srbije. Dečak je bio stabilan sve vreme tokom pregleda, nije bio životno ugrožen, ali upravo imajući u vidu taj mehanizam povređivanja i to da se sudario sa odraslom osobom, predostrožnosti radi prebačen je helikopterom - kaže za Kurir dr Stefan Đokić, sa odeljenja koštano-zglobne traumatologije UC, pri Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u UKC Srbije u Beogradu, i dodaje:

- Tako je počeo nov princip funkcionisanja i korišćenja helikoptera za Trauma centar. Ranije su ovako prevoženi samo životno ugroženi pacijenti, a sada svakog ozbiljnije povređenog direktno i u najkraćem roku prebacujemo s planine u Urgentni centar u Beogradu, što je po dogovoru Ministarstva zdravlja i MUP.

Nije prošlo dugo, došla je i nedelja, 8. februar. Naizgled dan kao i svaki drugi na ovoj planini. Međutim, ispostaviće se, dan u kome su snimci s Kopaonika obišli Srbiju - spasen je mladi skijaš.

Dr Stafan Đokić Foto: Privatna Arhiva

- Taj dan je počeo povredama, lakšim i težim uganućima, povredama ligamenata kolena, bilo je i preloma ručnih zglobova. I onda dolazi poziv da je na ski-stazi teže povređeni pacijent. Sanitet iz našeg Trauma centra odlazi najbliže što može da priđe mestu nesreće i mladića od oko 25 godina nam dovozi na spinalnoj dasci zbog jakih bolova i žaljenja na povredu u leđima. Nakon rendgenske dijagnostika i opšteg pregleda ustanovili smo da postoje klinički i radiografski znaci preloma prvog lumbalnog pršljena. Momak je na prijemu bio budan, svestan, orijentisan. Potom mu se malo slošilo, zamantalo od jakih bolova, pa smo mu dodali još terapije za bolove. Pregledan je više puta, opšte stanje mu je bilo relativno stabilno - seća se dr Đokić i dodaje:

Bezbednost prioritet

- Bezbednost skijaša je apsolutni prioritet i Skijališta Srbije, pored svojih stručnih službi angažuju, po komercijalnim ugovorima, GSS i Urgentni centar UKCS, u cilju zbrinjavanja povređenih skijaša i bordera. Takođe, Skijališta imaju uspešnu saradnju s helikopterskom jedinicom MUP za slučajeve hitnih transporta - saopštila su Skijališta i dodala: - Kupovinom ski-karte kod nas skijašu je sve ovo obezbeđeno u slučaju potrebe za tim. Takođe, uključeno je i osiguranje, tako da on ne snosi nikakve dodatne troškove, koji se plaćaju u većini ski-centara u svetu, kao i ostale usluge zbrinjavanja u slučaju povrede.