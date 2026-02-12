Slušaj vest

Stanodavac iz Srbije našao se u ozbiljnom problemu nakon što je porodici izdao stan po nižoj ceni od tržišne, verujući da će se dogovor ispoštovati. Ugovor su potpisali, ali nisu overili kod notara, kako bi izbegli plaćanje poreza. Iako je kirija redovno uplaćivana, ispostavilo se da podstanari mesecima nisu plaćali račune za struju, grejanje, vodu i zajedničke troškove.

Ukupan dug danas iznosi oko 70.000 dinara, a porodica je najavila da se iseljava početkom marta. Stanodavac je tek tada proverio stanje računa i shvatio razmere problema.

Na Reditu se pojavila njegova objava o problemu koji ima, a koju prenosimo u celosti.

- Stan sam izdao jednoj mladoj porodici 1. septembra prošle godine. Po nešto nižoj ceni od tržišne. Tom prilikom smo napravili ugovor sa podacima iz lične karte i potpisom obe strane, u kome smo definisali naše obaveze - oni plaćaju račune za režije i rentu od 200 evra mesečno, između ostalog.

Interni ugovor

- Ugovor smo potpisali otac porodice i ja, ali ga nismo overili kod notara, da ne bih plaćao porez. Dakle, ugovor je interni. Oni su plaćali redovno kiriju, ali nisu plaćali račune. Ovih dana su mi javili da napuštaju stan 1. marta i ja sam uvidom u stanje video da nisu plaćali struju i grejanje, vodu i etaž prethodnih par meseci i dug je ukupno oko 70 hiljada dinara! Ne znam šta da radim sad. Verovao sam na reč da redovno plaćaju račune - navodi stanodavac i dodaje:

- Ako mu kažem da mora da plati dug pre nego što izađe, bojim se da će reći "u redu" i da neće platiti, već će otići u novi stan.

Druga opcija je da mu zapretim sudskom tužbom na osnovu ugovora, ali se bojim da je to lažna pretnja, jer ugovor nije overen kod notara. Treća opcija je da odem odmah sutra, da ih izbacim napolje, zamenim bravu i oprostim se od svog novca (za račune). Koje je vaše mišljenje i kako da pravno rešim taj problem, da li imam ikakva prava? Da li da mu verujem na reč ili ga brutalno izbacim? Da li smem da odem sutra, da ga odmah izbacim i zamenim brave? Da li smem da zaplenim njegove stvari i da mu ih ne vratim dok ne donese novac (na primer TV, kompjuter, frižider i sl).

Prema važećim propisima u Srbiji, pisani ugovor sa potpisima obe strane važi i bez notarske overe i može da se koristi kao dokaz na sudu. Međutim, takav ugovor nije izvršna isprava, što znači da se dug ne može odmah prinudno naplatiti.

Stručnjaci upozoravaju da stanodavac nema pravo da samostalno izbaci podstanare, menja brave ili zadržava njihove stvari, čak ni ako dug postoji i stan je u njegovom vlasništvu.

Saveti za stanodavca pokušaj mirnog dogovora i zahtev da dug bude plaćen pre iseljenja

prikupljanje dokaza (ugovor, računi, poruke)

pokretanje sudskog postupka radi naplate duga

Pravnici ističu da se u praksi ovakvi dugovi mogu naplatiti sudskim putem, ali da postupci često traju i zahtevaju dodatne troškove. Zbog toga se stanodavcima savetuje da ubuduće ugovore overavaju kod notara, uzimaju depozit i redovno proveravaju stanje režijskih računa.