Nakon smrti četvorogodišnje Eme Marković iz okoline Čačka koja je 4. februara preminula nakon operacije trećeg krajnika, Više javno tužilaštvo u Čačku je naložilo da se obavi obdukcija i utvrde sve okolnosti u vezi sa ovim događajem.

Preminula devojčica Foto: RINA

- Dežurni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Čačku obavešten je od strane Policijske uprave u Čačku o događaju i naložio je da se obavi obdukcija tela preminulog deteta, da se izvrše toksikološke analize, kao i da se preduzmu i druge mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Čačku.