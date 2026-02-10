Slušaj vest

Nakon smrti četvorogodišnje Eme Marković iz okoline Čačka koja je 4. februara preminula nakon operacije trećeg krajnika, Više javno tužilaštvo u Čačku je naložilo da se obavi obdukcija i utvrde sve okolnosti u vezi sa ovim događajem.

devojčica Čačak
Preminula devojčica Foto: RINA

- Dežurni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Čačku obavešten je od strane Policijske uprave u Čačku o događaju i naložio je da se obavi obdukcija tela preminulog deteta, da se izvrše toksikološke analize, kao i da se preduzmu i druge mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Čačku.

Podsetimo, devojčica je preminula zbog komplikacija nakon operacije i iz Čačka je hitno transportovana za Beograd. Preminula je na Institutu za majku i dete. Roditelji ističu da Ema nije imala drugih zdravstvenih problema osim problema sa krajnicima.

Ne propustiteDruštvoOperacija krajnika može biti fatalna i za potpuno zdravu decu, ovo je okidač: Pedijatar za Kurir povodom smrti male Eme iz Čačka
dr Saša Milićević Ema Marković Čačak
DruštvoZaštitnik građana pokrenuo hitan postupak posle smrti devojčice iz Čačka: Ema preminula posle rutinske operacije krajnika
Zoran Pašalic, OB Čačak
DruštvoOglasilo se Ministarstvo zdravlja o smrti male Eme: Devojčica preminula posle operacije krajnika, evo šta je sve preduzeto
Ema Marković
BolestiOperacija krajnika i 5 mogućih komplikacija: Tragedija iz Čačka opet otvara pitanje bezbednosti rutinskih intervencija
operacija krajnika