"Čekamo izveštaj obdukcije i odluku tužilaštva. Ne znamo da li će biti sudskog epiloga, ali se nadamo da ćemo saznati šta se dogodilo - da se ovakve stvari više nikad ne ponove!"

Ovako, skrhana bolom, za Kurir govori Sanja Marković iz sela Brusnice kod Gornjeg Milanovca. Njena ćerka, četvorogodišnja Ema, preminula je 4. februara, nakon rutinske operacije trećeg krajnika, obavljene u Opštoj bolnici u Čačku.

- Jako nam je stalo da bolnica objasni zašto nisam mogla da budem u pratnji svog deteta u vozilu hitne pomoći već da se prebacim do Beograda privatnim vozilom ili taksijem - kaže Sanja.

Preminula devojčica posle operacije krajnika Foto: RINA, Kurir Arhiva

Na dan operacije ništa nije slutilo na tragediju.

- Jedna sestra mi je prvo rekla da je operacija gotova i da je bude, ali nakon toga se vratila u salu. Tamo je bila oko tri sata, a kada je izašla, samo mi je rekla da ne zna šta se desilo, da je stanje teško i da boga moli da moja Ema preživi - ispričala je Sanja ranije za medije.

Preminula devojčica Foto: Privatna Arhiva/RINA

Dodala je da je nakon toga iz sale izašao hirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da su ustanovili, kad su je budili, da je došlo do krvarenja u plućima:

- Tačnije, u tubusu se pojavila krv. Ne znam kad su oni vraćali ponovo tubus, pošto piše da je on dva puta plasiran - da li su je tada povredili jer dete nikad ni od čega nije bilo bolesno. To su sve naše sumnje, pošto meni niko nije rekao šta se dešavalo tačno u sali. Samo su mi rekli da nije bila stabilna i da mora transport u Beograd. Mi smo dugo bili tu, čekali smo na transport.

Dr Vladan Šubarević: Obdukcija apsolutni prioritet Prim. dr sci. med. Vladan Šubarević, dečji ORL kaže za Kurir da se operacija trećeg krajnika, iako se ubraja u lakše intervencije, uvek tretira sa oprezom jer svaki zahvat, posebno kod dece, nosi određene rizike. - U praksi se događa da kod pacijenta dođe do pojačanog ili produženog krvarenja. Intenzitet krvarenja je individualan i teško je predvideti zašto je kod nekog deteta ono izraženije, ali se takve situacije moraju rešavati momentalno, u samoj sali. Sa druge strane, i anestezija nosi svoje specifične rizike. Imali smo u praksi i slučajeve bronhospazme, ali su takve komplikacije retko fatalne. Upravo zato je obdukcija apsolutni prioritet - ona će dati jasan odgovor na pitanje šta se tačno dogodilo - kaže Šubarević.

Na Institut za majku i dete u Beogradu stigla je sa pritiskom 50 sa 22.

- Sumnjamo da je u čačanskoj bolnici došlo do greške. Rađena je sudska obdukcija na naš zahtev i na zahtev Instituta za majku i dete. Nama je važno da znamo istinu, zašto smo ostali bez našeg deteta - ispričala je Sanja.

Dr Saša Milićević: Bronhospazam jedna od mogućih komplikacija. Foto: Kurir Televizija

Dr Saša Milićević objašnjava za Kurir da je jedna od mogućih komplikacija pri operaciji krajnika može biti i bronhospazam, odnosno stezanja mišića koji okružuju disajne puteve što otežava disanje.

- Ponekad se javlja kod dece sa preosetljivim disajnim putevima. Međutim, on se može dogoditi i kod potpuno zdrave dece. Ovo stanje može biti izazvano mehaničkom iritacijom usled prisustva tubusa ili kao neželjena reakcija na određeni lek - navodi dr Milićević.

Više javno tužilaštvo: Utvrđuju se okolnosti Više javno tužilaštvu u Čačku saopštilo je da je dežurni javni tužilac obavešten od strane Policijske uprave u Čačku da je nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u Čačku, premunulo dete staro četiri godine. - Tužilac je naložio da se obavi obdukcija tela preminulog deteta, da se izvrše toksikološe analize, kao i da se preduzmu i druge mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka - navedeno je u saopštenju.

preminula devojčica Foto: RINA

U OB Čačak naveli su u saopštenju da je Uprava bolnice 4. februara, istog dana kada je preminula devojčica, obavestila Ministarstvo zdravlja i zdravstvenu inspekciju;

- Sledećeg dana je sprovedena unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada o čemu je obaveštena zdravstvena inspekcija koja nije utvrdila postojanje propusta u vođenju medicinske dokumentacije. Nakon sprovođenja eksterne provere kvaliteta stručnog rada od strane Ministarstva zdravlja i nalaza obdukcije, utvrdiće se da li je bilo propusta u lečenju uz preduzimanje svih mera da bi se utrvrdio uzrok ovog tragičnog događaja.

Lekar iz Čačka: Bolnica nema dečijeg anesteziologa? Lekar specijalista u penziji iz Čačka, koji nije želeo da se imenuje, rekao je za Kurir da operacija nije smela biti obavljen bez dečijeg anesteziologa, specijaliste kojeg čačanska bolnica - nema. - Osim vrste i količine anestetika koji se pacijentu daje uvođenjem u totalnu anesteziju, mnoge procedure su kod dece drugačije nego kod odraslih. Ipak, da bi se dao neki precizniji sud, treba sačekati nalaz obdukcije - kaže on.

Povodom ovog slučaja, Grad Čačak je uputio saučešće porodici, a reagovao je i Zaštitnik građana Zoran Pašalić, koji je pokrenuo ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Opšte bolnice Čačak.

Mala Ema sahranjena je u nedelju u selu Brusnica.