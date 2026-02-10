Slušaj vest

Šef katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi Sergej Boljević izjavio je danas da je u toku priprema u Institutu "Gamaleja" za pravljenje personalizovane vakcine protiv rakaza pacijentkinju iz Srbije Jovanu Aleksić, koja ima melanom, i dodao da će pacijentkinja dobiti 10 doza vakcina u roku od pet meseci nakon što se završi priprema vakcine za nju.

Boljević je za K1 istakao, povodom vesti da je pacijentkinja iz Srbija prva osoba na svetu koja će primiti rusku vakcinu protiv raka, da će već nakon treće, četvrte nedelje od kako pacijentkinja počne sa primenom personalizovane vakcine, moći da se vidi da li vakcina pomaže, odnosno da li se metastaze povlače, napomenuvši da ovo više nije kliničko ispitivanje već lečenje.

- Na tome se radilo dve godine, bila su pretklinička ispitivanja koja su dala neverovatan rezultat kod životinja u lečenju raka, u prvom redu melanoma. Iako ova metoda može da leči bilo koji rak, sada je uzet melanom pošto on ima mnogo neoantigena i može da se uradi biopsija. Prošle godine su rađene provere opasnosti ove vakcine kako bi se znalo da je ona bezopasna i efikasna - naveo je on.

Sergej Boljević o ruskoj vakcini protiv raka Foto: You tube printscreen/Srbi u Rusiji

Prema njegovim rečima, kada je 26. novembra dobijena dozvola da vakcina može da se primeni kod bolesnika sa melanonom, primljene su dve pacijentkinje od kojih je prva, iz Srbije, već prošla svu dijagnostiku u Rusiji i genetski nalaz koji je dobijen nedavno.

Boljević je istakao da čim je dobijen genetski nalaz pacijentkinje iz Srbije, konzilijum je doneo odluku da može vakcina da se primeni kod nje, i dodao da se očekuje pozitivan ishod u lečenju ove pacijentkinje.

Na pitanje da li se može očekivati da ova procedura pojeftini i postane dostupna većem broju pacijenata ako lečenje ove pacijentkinje iz Srbije prođe kako treba, Boljević je ocenio da će prodcedura vremenom pojeftiniti, i dodao da se ova tehnologija može primeniti kod svake vrste raka, ali individualno kod svakog pacijenta.

- Svi pacijenti koji su prošli sve faze lečenja i nije im pomoglo, mogu da dobiju vakcinu koja će da ih izleči i oni više nikada u budućnosti tu vrstu raka ne mogu da dobiju - poručio je profesor.