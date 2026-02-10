Slušaj vest

Novi kriterijumi koje Ministarstvo zdravlja koristi pri ažuriranju listi čekanja za operacije kuka i kolena se odnose pre svega na datum stavljanja na listu, što je sada kardinalni kriterijum, a da će se od dana indikacije za operaciju, priroitetni pacijenti operisati u periodu od šest meseci, rekla je danas državna sekretarka Ministarstva zdravlja dr Ivana Stašević Karličić.

U Ministarstvu je održan sastanak sa načelnicima centara u kojima se rade ove ortopedske operacije, a Stašević Karličić je pojasnila da je Republička stručna komisija dala novo stručno - metodološko uputstvo, a u skladu sa svetskim standardima u vezi sa indikacijama za ugradnju veštačkog kuka i kolena.

Dve grupe pacijenata

- Novi kriterijumi koje smo koristili za ažuriranje listi čekanja se odnose pre svega na datum stavljanja na listu, to je sada kardinalni kriterijum, koji omogućava pacijentima da ne čekaju dugo u odnosu na onaj datum kada su indikovani za operaciju. Indikacije je donela Republička stručna komisija u skladu sa aktuelnim svetskim standardima i podelila sve pacijente u dve grupe: prioritetne i neprioritetne.Prioritetni, od dana kada su stavljeni na listu čekanja operisaće se u roku od šest meseci. Svi ostali idu na listu čekanja. Dakle, ljudi koji misle da su skinuti sa liste čekanja zapravo su na listi zakazivanja i tim pre već u planu za operaciju. Za neprioritetne pacijente, oni mogu čekati do 18 meseci - rekla je ona.

Državna sekretarka istakla je da lista čekanja za operacije kuka i kolena nije puki spisak svih ljudi koji će se nekada operisati ili imati potrebu da u budućnosti ugrade veštački kuk, već su to ljudi koji u skladu sa stručnim standardima, na osnovu medicinskih indikacija čekaju operativni zahvat, koji je već isplaniran.

- Liste čekanja pokazuju efektivnost zdravstvenog sistema, mogućnost zdravstvenog sistema da odgovori na zdravstvene potreebe, na tražnju zdravstvenih usluga u aktuelnim okolnostima koje se odnose na broj kadra, opremljenost, broj sala..U oktobru 2024. godine mi smo imali listu čekanja sa preko 35.000 ljudi koji su čekali na ugradnju proteze kuka ili kolena, danas je stanje na toj listi 19.637 uz napomenu da su samo liste na sajtu Ministarstva zdravlja apsolutno ažurne - naglasila je dr Stašević Karličić.

Dodaje da danas 13 ustanova u Srbiji nema listu čekanja što se postiglo tako što se radile na resursima, kadru, ukaganju u opremu, povećanju radnog vremena.

Srbija je, posebno naglašava, pored Velike Britanije jedina zemlja u razvijenom svetu koja ima transparentne liste čekanja, ali autentične i ažurne samo na sajtu Ministasrtva zdravlja.

- Mi imamo oko sedam ortopeda na 100.000 stanovnika. Velika Britanija ima 1,8 na 100.000 stanovnika. Imamo takođe uporediv broj ortopedskih sala. Druge evropske zemlje ne prikazuju liste čekanja. Ove liste se u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj kreću i preko 500.000 ljudi koji čekaju ove operacije.

Navodi da nije ništa neuobičajeno da sa trendom starenja stanoništva imamo listu čekanja, ali ističe da ona mora biti ažurna, jer u suprotnom može biti onemogućavajući faktor za dobro upravljanje, plan operacija i naravno za eventualnu korupciju.

- Mi imamo normative koji zavise od broja sala i broja hirurga u centrima koji rade ove vrste intervencija. Ono što je neki normativ je 336 operacija nedeljno - rekla je ona.

Niš eliminisao liste čekanja

Pomoćnik generalnog direktora za hirurška pitanja UKC Niš Goran Stanojević u Beograd je na sastanak došao sa lepim vestima - da nemaju liste čekanja za ortopedske operacije.

Prema njegovim rečima, reorganizacijom rada i povećanjem broja operacionih sala od 1. oktobra 2024 godine počelo je smanjivanje tako da danas nema liste čekanja.

- Radi se u dve smene u dogovoru sa kolegama ortpedima i naravno anesteziolozima. Do pet sala dnevno, Klinika za ortopediju UKC Niš može da radi različite hirurške intervencije, a pre svega za smanjivanje listi čekanja za operacije kuka i kolena. Izuzetno su nam bitni ovi sastanci i ta podrška koju imamo od Ministarstva zdravlja je neophodna i smatram to esencijalnim za jedan uspešan rad velike medicinske ustanove kao što je UKC Niš - poručio je on za Tanjug, a preneo Telegraf.

