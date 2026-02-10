Trenutno nema informacija gde je pronađen, dok je u apelu navedeno da je otišao od kuće da kupi lekove, kada mu se gubi svaki trag
Tragičan kraj potrage! Muškarac koji je nestao na Voždovcu pronađen mrtav
Muškarac N. T. (52), koji je nestao 23. januara ove godine na Voždovcu u Beogradu, nađen je ali nažalost više nije među živima.
Ovo je saopšteno na Instagram stranici "nestali_srbija", gde je podeljen i apel da se traži.
Trenutno nema informacija gde je pronađen, dok je u apelu navedeno da je otišao od kuće da kupi lekove, kada mu se gubi svaki trag.
