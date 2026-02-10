Slušaj vest

Muškarac N. T. (52), koji je nestao 23. januara ove godine na Voždovcu u Beogradu, nađen je ali nažalost više nije među živima.

Ovo je saopšteno na Instagram stranici "nestali_srbija", gde je podeljen i apel da se traži.

Trenutno nema informacija gde je pronađen, dok je u apelu navedeno da je otišao od kuće da kupi lekove, kada mu se gubi svaki trag.

