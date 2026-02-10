Slušaj vest

Kada je dobila blizance, majka troje dece Dušica Matović iz Čačka nije ni slutila da će uskoro nakon toga dobiti i svoju kuću i to uz pomoć države. Ova mlada žena iskoristila je subvencije za kupovinu prve nekretnine, što je porodici olakšalo i ulepšali život.

- Kada smo čuli za tu subvenciju, mi smo se odlučili za kupovinu kuće na taj način. Prvo smo proveravali koji su uslovi i tako je sve započelo. Preocedura nije naročito komplikovana, potrebno je da ispunjvate uslove i da prikupite potrebnu dokumentaciju - kaže za RINU Dušica.

Uslovi koje majke treba da ispune su, pre svega da majka ne poseduje nekretninu na svoje ime.

- Takođe, potrebno je da naše plate, mog supruga i moja plata, ne prelaze visinu dve prosečne zarade na nivou Republike i pošto sam ja rodila blizance, bilo je potrebno i da taj iznos koji primam na treće dete, da ne prelazi ukupno taj iznos od dve prosečne zarade na nivou Republike - kaže ova Čačanka.

"Ovo je naš dom iz snova!"

Prošle godine su kuću kupili, već se u nju uselili i u novom domu ona i suprug grade divne uspomene sa svoje troje dece.

- Svim majkama koje se premišljaju, predlažem da pokušaju. Evo mi smo na takav način dobili našu kuću iz snova. Potrebno je malo strpljenja da čitava ta procedura prođe, ali na kiraju se zaista isplati i vredi - poručuje Dušica.

Foto: Shutterstock

Kako funkcionišu subvencije

Subvencija za majke za kupovinu prve nekretnine u Srbiji iznosi do 20.000 evra (ne može preći 20 odsto vrednosti nekretnine u razvijenijim ili 50 odsto u nerazvijenim opštinama). Pravo imaju majke za dete rođeno od 1. januara 2022. godine, ako nemaju nekretninu u vlasništvu, a zahtev se podnosi u roku od godinu dana od rođenja deteta.

Zahvaljujući ovoj meri uvedenoj 2022. godine do sada je uz pomoć države stambeno pitanje rešilo više od 1.300 porodica.

Da bi više porodica imalo tu mogućnost, ministarstvo je ove godine proširilo budžet, koji za trećinu veći u odnosu na 2025. godinu. Umesto 750 miliona dinara, za pomoć majkama da dođu do prve nekretnine ove godine je obezbeđeno više od milijarde.