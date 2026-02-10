Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski da je to ministarstvo opredelilo za januar, februar, mart i polovinu aprila preko 60 miliona dinara koje upućuje kao transfer za usluge u zajednici na području 21 lokalne samouprave na Kosovu i Metohiji.

"Ovim sredstvima omogućićemo zaštitu za preko 500 korisnika na području Kosova i Metohije i dve usluge", navela je ministarka Stamenkovski i pojasnila:

Foto: Printscreen/Instagram

"Usluge pomoć u kući koje su namenjene našim najstarijima i usluge lični pratioci koji su namenjeni dečici sa smetnjama u razvoju. Na ovaj način upošljavamo preko stotinu lica, a samim tim to je više od stotinu porodica kojima je obezbeđena egzistencija na području Kosova i Metohije".

Uprkos velikim izazova sa kojima se suočavaju naši građani na Kosovu i Metohiji, uprkos činjenici da se opstruira rad centra za socijalni rad na području Kosova i Metohije, ovi ljudi se zaista trude da u vrlo teškim i izazovnim uslovima pruže socijalnu zaštitu Srbima na Kosovu i Metohiji i drugima koji iziskuju podršku od strane države Srbije, dodala je ministarka i zaključila: