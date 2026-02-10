Slušaj vest

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a izdala je upozorenje građanima na novu internet prevaru koja se pojavila putem aplikacije WhatsApp. Internet prevare nisu novost, poslednjih dana su sve češće i ne kruži samo jedna poruka, već nekoliko.

- Odlično je što se pokreće ovakva platforma na kojoj će građani moći da prijave da su bili žrtva neke internet prevare. Nisu problem samo hakeri, već su oni potpomognuti veštačkom inteligencijom koju zlonamerno koriste u napadima. Upravo to je razlog zašto su svi ovi napadi dobro osmišljeni i sofisticirani - navodi IT stručnjak Radomir Lale Marković.

U današnje vreme smo potpuno izloženi tehnologiji – od društvenih mreža, preko SMS servisa do mejlova. Glavna opasnost je naš stav prema tome.

- Ako nismo dovoljno prisutni ili pribrani, nego površno čitamo i brzo reagujemo, velika je verovatnoća da ćemo se "upecati" u fišing prevare, preko kojih se uzimaju podaci i pristupili aplikacijama koje su povezane sa bankom ili računima sa novcem“, objašnjava Marković.

Mnogo je verovatnije nego da vam ukradu novčanik

Prema njegovim rečima, danas je mnogo verovatnije da će vas nego digitalno opljačkati nego da će vam ukrasti novčanik u prevozu.

Ako vam neko uzme imejl nalog i šifru za njega, to je slično kao da ste lopovu dali ključ od stana.

- Zamislite, uđe vam na imejl. Odakle mu broj telefona? Da li ste Fejsbuku dali broj telefona? Jeste, jer Fejsbuk traži broj telefona da bi vas priključio na Vatsap. Ili ste otišli na neki sajt da gledate film ili seriju za džabe, a u pozadini je instalirana java skripta, ukrao vam lozinku iz brauzera i ušao na Fejsbuk, WhatsApp, pokupio vaše kontakte i onda se igra sa svima. To su samo neke mogućnosti - ističe Marković.

Kod najvećeg broja prevara dovoljan je samo jedan klik da bi se aktivirala skrivena skripta.

- Savetovao bih svim ljudima da koji su nešto kliknuli u poruci ili imejlu da odmah promene šifru - navodi Marković.