Kandidati koji uspešno završe selekciju potpisuju prvi šestomesečni ugovor, a početna plata je oko 250.000 dinara, poručuje major Predrag Ljutić iz 72. Brigade za specijalne operacije Vojske Srbije. Objašnjava i kako izgleda selekcija, koliko je pomerena starosna granica, ali i zbog čega kandidati odustaju tokom desetonedeljne obuke.

Do kraja februara traje konkurs Ministarstva odbrane za prijem novih pripadnika u 72. Brigadu za specijalne operacije i 63. Padobransku brigadu. Konkurs je namenjen kandidatima koji su spremni na zahtevnu selekciju, intenzivnu obuku i profesionalnu vojnu karijeru u najelitnijim sastavima Vojske Srbije.

Major Predrag Ljutić iz 72. Brigade za specijalne operacije Vojske Srbije kaže za RTS da su zadovoljni brojem pristiglih prijava.

"Ovo je prva nedelja konkursa, a kandidatima je potrebno određeno vreme da prikupe dokumentaciju. Na osnovu iskustva iz prethodnih selekcija, najviše prijava do sada nam je stizalo u poslednje dve nedelje konkursa", navodi Ljutić.

Pomerena starosna granica

Jedna od novina u odnosu na ranije konkurse jeste pomeranje starosne granice. Vodeći se iskustvima iz prethodnih selekcija, odlučeno je da pravo prijave sada imaju kandidati do 35 godina.

"Susretali smo se sa dosta kandidata starosti između 28 i 30 godina koji su pokazali odlične rezultate. Zato smo odlučili da starosnu granicu pomerimo na 35 godina i pružimo šansu i tim kandidatima“, objašnjava Ljutić.

Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Koliko su strogi kriterijumi

Konkurs se odnosi na prijem u dve specijalne jedinice, a kriterijumi su, kako se ističe, znatno stroži nego za ostale pripadnike Vojske Srbije. Selekcija podrazumeva desetonedeljnu obuku.

"Svi kandidati pristupiće raznim segmentima obuke kao što su strojeva obuka, taktička obuka zajedničkog sadržaja i specijalnih dejstava, naoružanje i vatrena obuka, topografija, realizacija gađanja sa pešadijskim naoružanjem, realizacija kondicionih marševa i konstantno će sa kandidatima biti realizovana fizička obuka. Oni će biti praćeni svih 10 nedelja, njihovi uspesi će biti evidentirani i na kraju će na osnovu tih uspeha biti formirana i jedinstvena lista kandidata", objašnjava Ljutić.

Imaju li prednost sportisti

Bavljenje sportom nije formalni uslov, ali se podrazumeva dobra fizička spremnost.

"Svi pripadnici specijalnih snaga se, bilo rekreativno ili profesionalno, bave sportom. Ta sposobnost je i te kako poželjna kod kandidata“, ističe Ljutić.

Pored toga, iskustvo u civilnom padobranstvu, dodaje, može biti prednost, ali nije presudno.

"Vojni padobranci moraju da prođu obuku koja je propisana vojnim standardima, osnovnu i višu padobransku obuku. Šta nam govori o kandidatima koji se bave padobranstvom? Da su to ljudi koji su u situaciji i mogućnosti da iskontrolišu strah i da u kriznim situacijama brzo i pravilno reaguju, što je odlika svih pripadnika specijalnih snaga", poručuje Ljutić.

"Čvrsto se držimo standarda, neki kandidati odustanu tokom obuke"

Iskustva sa prethodnih konkursa, kako navodi, pokazuju da je interesovanje konstantno veliko, ali da samo najbolji prolaze selekciju.

"Standardi su nepromenjeni i njih se čvrsto držimo. Interesovanje je veliko, tako da imamo dovoljno potencijala da možemo da odaberemo one koji su najbolji i koji zaslužuju da stanu u stroj elitnih jedinica“, ističe Ljutić.

Određen broj kandidata odustane tokom selektivne obuke, najčešće u prvim nedeljama.

"Najteže su im padali život u kolektivu, ograničeno korišćenje mobilnih telefona i društvenih mreža, disciplina, tačno definisan dnevni raspored radnog vremena i rada. Međutim, kako je taj proces selekcije odmicao iz nedelje u nedelju, procenat ljudi koji su odustajali je bio sve manji i manji. Interesantno je da je poslednja nedelja, koja je najteža na selekciji, kada se realizuju sve evaluacije i završni marš u dužini od 72 kilometra – nije bilo ljudi koji su odustajali, osim onih koji iz zdravstvenih razloga ili zbog nekih povreda nisu mogli da završe tu aktivnost", kaže Ljutić.

Foto: Ministarstvo odbrane

Plata od 250.000 dinara i beneficirani radni staž

Kandidati koji uspešno završe selekciju potpisuju šestomesečni ugovor.

"Za tih šest meseci oni će biti osposobljavani za početne dužnosti i nakon tog prvog ugovora potpisuju drugi ugovor gde se oni raspoređuju u neki od borbenih bataljona, gde se u okviru timova osposobljavaju za izvršenje namenskih zadataka", objašnjava Ljutić.

Poručuje i da je njihova početna plata oko 250.000 dinara, kao i da imaju beneficirani radni staž.

"Svi kandidati koji počnu da rade u nekim od specijalnih bataljona i obavljaju specifičnu službu imaće beneficirani radni staž u trajanju od šest meseci", zaključio je Ljutić.