EPICENTAR SNAŽNOG ZEMLJOTRESA KOD PRIZRENA! Treslo se u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Albaniji, građani opisali scene: "Osetio se čak do Beograda!" (FOTO)
Zemljotres jačine 5 stepeni Rihterove skale pogodio je sever Severna Makedonije, a potres se osetio i do Niša i Beograda.
Kako je prvobitno preneto, potres je pogodio Severnu Makedoniju, ali je epicentar bio u Srbiji, 19 kilometara istočno od Prizrena, i 15 kilometara severozapadno od Tetova, u Makedoniji.
Kako se navodi na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres je pogodio okolinu Prizrena oko 22 sata.
Zemljotres se osetio i u Leskovcu, Nišu, Gnjilanu... dok građani prijavljuju da se osetio i u Beogradu.
Prema komentarima na zvaničnoj stranici EMSC, potres se osetio u Severnoj Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori.
Građani prijavljuju iskustva
"Osetio se veoma jako u Štrpcu", "Pogodio Prizren", "Uplašio sam se od siline, nisam znao šta da radim", "Tresao mi se nameštaj u Uroševcu", "Sve se zatreslo, ali srećom nema materijalne štete. Osetio se u Orahovcu", "Malo se zaljujalo u Bujanovcu", "Osetio se i u Vranju", "Blago podrhtavanje u Vranjskoj Banji", "Nije trajalo dugo, ali se dobro zatreslo u Leskovcu", "Osetio se i u Nišu!", "Zatresao se krevet u Nišu, trajao je oko 10 sekundi", "Stolica mi se zaljuljala u Beogradu", naveli su građani koji su ga osetili.
Pogledajte gde se sve osetio u nastavku:
Kurir.rs