Zemljotres jačine 5 stepeni Rihterove skale pogodio je sever Severna Makedonije, a potres se osetio i do Niša i Beograda. 

Kako je prvobitno preneto, potres je pogodio Severnu Makedoniju, ali je epicentar bio u Srbiji, 19 kilometara istočno od Prizrena, i 15 kilometara severozapadno od Tetova, u Makedoniji. 

Kako se navodi na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres je pogodio okolinu Prizrena oko 22 sata.

Zemljotres se osetio i u Leskovcu, Nišu, Gnjilanu... dok građani prijavljuju da se osetio i u Beogradu. 

Prema komentarima na zvaničnoj stranici EMSC, potres se osetio u Severnoj Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori.

Građani prijavljuju iskustva

"Osetio se veoma jako u Štrpcu", "Pogodio Prizren", "Uplašio sam se od siline, nisam znao šta da radim", "Tresao mi se nameštaj u Uroševcu", "Sve se zatreslo, ali srećom nema materijalne štete. Osetio se u Orahovcu", "Malo se zaljujalo u Bujanovcu", "Osetio se i u Vranju", "Blago podrhtavanje u Vranjskoj Banji", "Nije trajalo dugo, ali se dobro zatreslo u Leskovcu", "Osetio se i u Nišu!", "Zatresao se krevet u Nišu, trajao je oko 10 sekundi", "Stolica mi se zaljuljala u Beogradu", naveli su građani koji su ga osetili. 

Pogledajte gde se sve osetio u nastavku: 

