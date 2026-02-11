Slušaj vest

Zbog snega koji je tokom noći padao u Negotinskoj krajini, Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio jutros na moguću poledicu i proklizavanje vozila, naročito na deonicama gde su temperature niže, kao i na mostovima i nadvožnjacima gde se led najpre formira.

U ostalim krajevima Srbije očekuju se povoljniji vremenski uslovi za vožnju, uz toplije vreme tokom dana. Poseban oprez savetuje se na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure, gde zbog temperaturnih razlika i otapanja snega može doći do učestalih odrona.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid pet sati, na Batrovcima četiri sata,a na prelazima Horgoš i Kelebija dva sata.

