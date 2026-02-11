MOLITVA SVETOM ARHANGELU RAFAILU

O veliki Arhangele Božiji Rafailo, koji si primio dar od Boga da isceljuješ bolseti, izleči neizlečive ljudima rane srca moga i tela moga. O veliki Arhangele Božiji Rafailo, ti si putovođa, lekar i iscelitelj, rukovodi me ka spasenju i isceli sve moje duševne i telesne bolesti, i privedi me Prestolu Božjem, i umoli dobrotu Njegovu za moju grešnu dušu, da mi Gospod oprosti grehe moje i sačuva me od svih neprijatelja mojih i zlih ljudi, od sada i do veka. Amin.