Turska je zemlja snažnih kontrasta i bogatog nasleđa, u kojoj se vekovna tradicija prirodno prepliće sa savremenim načinom odmora. Njena raznovrsna kultura, duga istorija i prepoznatljivo gostoprimstvo čine je destinacijom kojoj se putnici rado vraćaju. Kristalno čisto more, prostrane plaže i vrhunska kuhinja doprinose osećaju potpunog opuštanja i odmora bez kompromisa.

Među najpoznatijim letovalištima izdvaja se Antalija, srce turskog turizma i simbol savršenog balansa između luksuza, prirode i živopisnog mediteranskog ambijenta. Dugačke peščane plaže, tirkizno more, blaga klima i bogata istorija, uz raznovrstan noćni život i hotelsku ponudu visokog standarda, svrstavaju Antaliju među najpoželjnije destinacije Mediterana.

Ušuškan uz poznatu Konyaalti plažu, Porto Bello Hotel 5★ nudi savršen beg od svakodnevice, kombinujući mir privatne plaže sa blizinom centra Antalije.

Hotel raspolaže sopstvenom peščano-šljunkovitom plažom, koja je ulicom odvojena od hotela, a korišćenje ležaljki, suncobrana i dušeka gostima je dostupno bez doplate.

Sobe su moderno renovirane, klimatizovane i prostrane, opremljene tako da zadovolje potrebe različitih profila gostiju. Posebno se izdvajaju Family sobe, sa dve odvojene prostorije, idealne za porodični boravak uz očuvan lični komfor.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, odnosno samoposluživanje - izbor više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu. Obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru, razne užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Gurmanima, i svima onima koji cene kvalitetnu hranu, na raspolaganju je pomenuti glavni restoran “Palm”, ali i internacionalni à la carte restoran, dva bara („Beach“ i „Snack“) i diskoteka.

Gostima su na raspolaganju otvoreni i zatvoreni bazen, bazen sa toboganima, dok su za najmlađe obezbeđeni mini klub (4–12 godina) i dečiji bazen.

Hotel nudi bogat dnevni i večernji animacioni i muzički program, različite sportske terene i igrališta, kao i sadržaje poput saune i turskog kupatila, omogućavajući svakom gostu da pronađe idealan način za opuštanje ili aktivan odmor.

Porto Bello Hotel 5★ je već godinama jedan od omiljenih izbora putnika iz celog sveta, zahvaljujući spoju udobnosti, raznovrsnih sadržaja i lokacije koja podjednako odgovara porodicama sa decom, parovima i gostima željnim dobre zabave.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izboru hotela, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Širok izbor hotela i termina putovanja dostupan je na zvaničnom sajtu agencije, gde je u nekoliko jednostavnih koraka moguće brzo i lako izvršiti online rezervaciju. Za sva dodatna pitanja i savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.