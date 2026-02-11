U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 38 terena (23 tokom dana i 15 tokom noći). Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 27 odraslih osoba (tokom dana 11, a tokom noći 16). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 12.

Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom, oboleli od karcinoma i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.