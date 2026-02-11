Slušaj vest

Današnja najviša temperatura biće od 16 stepeni pa ovaj dan spada u natprosečno toplo vreme.

Kakvo nas vreme očekuje za praznik Sretenje

Na to pitanje, meteorolog NedeljkoTodorović kazao je za RTS da se na sam dan praznika, u nedelju, 15. februara, očekuje promena vremena - biće kiše, snega i u nižim predelima i niske temperature.

- Do kraja meseca biće veoma promenljivo vreme, najavljuje Todorović.

Nedeljko Todorović izjavio je da će nakon današnjeg toplijeg dana do kraja februara biti veoma promenljivo vreme – toplo, hladno, oblačno, sa kišom i snegom na planinama.

Foto: RTS Printscreen

"Kiše će najviše biti u petak i subotu popodne, kao i u nedelju veći deo dana, kada će doći do zahlađenja za skoro deset stepeni, pa će snega biti i u nižim predelima", ističe Todorović.

Dodaje da će u nedelju, 15. februara, za praznik Sretenje duvati i jak severozapadni vetar, odnosno biće hladan dan sa prosečnom temperaturom od četiri do pet stepeni, dok će ujutru biti slab mraz, sa temperaturom oko nula stepeni.

Inače, meteorolog Todorović voli šetnje pa su mu tokom današnje u Bajfordovoj šumi čak tri gospođe prišle da ga pitaju za prognozu. Na pitanje dešava li se to često da mu ljudi tako prilaze, Nedeljko nije odoleo a da se ne nasmeje i rekao: Svakodnevno!