Slušaj vest

Pitanje da li je greh obavljati kućne poslove na crveno slovo često izaziva nedoumice među vernicima.

Međutim, suština praznika, prema crkvenom učenju, nije u potpunom izbegavanju rada, već u posvećivanju dana Bogu, odlasku na liturgiju i duhovnom promišljanju.

Đakon Veljko Stanojević dao je odgovor na večito pitanje - da li je greh uključiti veš mašinu na crveno slovo?

- A nije greh što opet nisi otišao na Litrugiju? Praznik je dan odmora, a ne opravdanje za lenjost. U srednjim bogoslovskim školama ne ide se ni u školu kada je crveno slovo, ali se ide zato svaka subota. Zašto? Zato što četvrta zaposvet Božija glasi: Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ, šest dana radi i obavi sve poslove svoje a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome - naveo je đakon Stanojević i dodao:

- Dakle u nedelju ili neki drugi dan na crveno slovo potrebno je da jedan deo dana posvetimo Bogu i odemo na svetu liturgiju. Pomolimo se za naredne dane a zahvalimo Bogu na danima koji su iza nas.

- Ako to ne uradimo totalno je nebitno da li si kliknuo dugme da mašina opere veš jer menjamo formu suštinom. Ne treba da radimo teške poslove i poslove koje smo mogli juče a ležali smo jer smo lenji, a oprati suđe, upaliti veš mašinu posle svete liturgije, sigurno nam neće bog uzeti za greh. Ako si odlučio da se izležavaš i da ne radiš baš ništa jer eto "ne valja se", razmisli kako ćeš da provedeš taj dan i ima li većeg greha od upaljene veš mašine? - naveo je on.