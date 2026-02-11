Slušaj vest

Naizgled bezazlena poruka od osobe koju poznajete može vas uvući u ozbiljnu internet prevaru koja se poslednjih dana munjevito širi WhatsApp-om. Jedan klik na emotivan poziv za „glasanje“ dovoljan je da prevaranti preuzmu vaš nalog i preko njega zatraže novac od vaših najbližih.

Upozorenje stiže i iz MUP-a, a kako izgleda ova digitalna zamka, zašto joj ljudi i dalje masovno nasedaju, kako prepoznati prevaru na vreme i zaštititi sebe i svoje kontakte, objasnio je za "Redakciju" Slobodan Brkić,

- Te prevare koje su trenutno popularne nisu novost. Počele su mnogo ranije, ali sada su postale mnogo masovnije. Poruke šalju određeni pojedinci koji žele da dođu do naših kontakata, ponekad u saradnji sa marketinškim kompanijama, a ponekad rade sami. Cilj im je da, ako je moguće, dođu do naših kreditnih kartica, lozinki i drugih podataka - ističe Brkić za Kurir televiziju.

Prvi znak da je vaš nalog možda kompromitovan je kada dobijete sumnjivu poruku ili link od nekoga za koga mislite da ga poznajete. Takve poruke često traže da kliknete na link kako biste, na primer, podržali nečiju ćerku, glasali za svoju fotografiju, proverili da li se vaša slika pojavila na nekom sajtu ili, u najgorem slučaju, uplatili novac za navodni otkup otete osobe.

Kako se zaštititi od ovakvih prevara, Brkić objašnjava: Jednostavno, ni za živu glavu ne otvarajte sumnjive linkove. Umesto toga, pozovite osobu za koju mislite da vam je poslala poruku i proverite direktno sa njom o čemu se radi. Tako ćete odmah shvatiti da ta osoba ništa nije slala i izbeći potencijalnu prevaru.

Saveti MUP-a za zaštitu naloga i ličnih podataka

Kurir je već pisao da se najčešći znakovi ovakvih prevara prepoznaju po izraženom pritisku i zastrašivanju, kratkim i nerealnim rokovima za odgovor, gramatičkim i terminološkim greškama, nepreciznim ili netačnim nazivima institucija, kao i zahtevima za klik na linkove ili uspostavljanje dalje komunikacije.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala apeluje na građane da ne odgovaraju na ovakve poruke, ne klikću na sumnjive linkove i priloge, ne dostavljaju lične, identifikacione ili finansijske podatke, već da sačuvaju poruku i prijave slučaj nadležnim organima.

U slučaju sumnje u autentičnost bilo kakvog obaveštenja koje navodno dolazi iz sudskih ili tužilačkih postupaka, građani se mogu informisati isključivo putem zvaničnih kanala nadležnih institucija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju visokotehnološkog kriminala, a građani se pozivaju da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednosti u digitalnom prostoru.

