Ministarstvo zdravlja je primilo ostavku dr Dejana Dabića, vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Čačak, saopštilo je to Ministarstvo.

Preminula devojčica posle operacije krajnika Foto: RINA, Kurir Arhiva

- U toku je spoljašnji stručni nadzor rada u OB Čačak, po nalogu Ministarstva zdravlja, kojim će biti proveren kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara u datoj situaciji. Spoljašnji stručni nadzor sprovode eminenti lekari-profesori tercijalnih zdravstvenih ustanova iz oblasti čiji se rad proverava. Svi rezultati nadzora i inspekcijskog rada u OB Čačak biće transparentno dostupni kako porodici preminule E.M. tako i široj javnosti - navodi se u saopštenju i dodaje da Ministarstvo ovim putem porodici upućuje najiskrenije izraze saučešća uz napomenu da su im vrata Ministarstva zdravlja otvorena.

Podsetimo, devojčica Ema Marković (4) preminula je 4. februara nakon rutinske operacije krajnika, urađene u Opštoj bolnici u Čačku.

Ministarstvo zdravlja je povodom ovog slučaja naložilo spoljašnji stručni nadzor, a Više javno tužilaštvo u Čačku je naložilo da se obavi obdukcija tela preminulog deteta, da se izvrše toksikološe analize, kao i da se preduzmu i druge mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka.

