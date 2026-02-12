Slušaj vest

Priča o devetogodišnjoj Tijani Babić, maloj pastirici iz sela Jelakci koja svakodnevno čuva krave i prelazi kilometre do škole, dirnula je pre tri godine Srbiju i podsetila na snagu i odgovornost koju čak i najmlađi mogu da pokažu.

Dok mnogi vršnjaci Tijane Babić provode vreme igrajući se i odmarajući, ona već godinama pomaže porodici čuvajući stado krava i pazeći na imanje.

Njena svakodnevica, ispunjena radom i odgovornošću daleko iznad njenih devet godina, izazvala je emotivne reakcije širom Srbije. Priča o maloj pastirici postala je simbol snage, upornosti i požrtvovanosti koju čak i najmlađi mogu da pokažu.

pastirica-4.jpg
Tijana Babić Foto: tv prva printscreen

"Rumenka, Tomka, Milka i Ruška! Ja sam Tijana Babić i imam četiri krave", stidljivo je pred kamerama, kao da će zaplakati, devetogodišnji devojčurak nabrojao ponos svoga domaćinstva ne zaboravljajući ni najslađi podmladak - tele, kako ona kaže, po imenu Gumerang.

- Bude snega zimi, ali se toplo obuče. Živim u kući sa ocem, majkom, bratom, babom i dedom - ispričala je tada Tijana Babić.

Tijana koja sada ima 11 godina, već odavno zna šta su dužnost i odgovornost.

Devojčica brine o svom stadu i vodi ga na ispašu i do dva kilometra od kuće i po suncu i po kiši, i po žegi i hladnoći...

pastirica-1.jpg
Tijana Babić Foto: tv prva printscreen

Priča o jednoj od najmlađih pastirica u Srbiji stiže iz sela Jelakci. U domaćinstvu, u kojem živi s roditeljima, bratom, babom i dedom, pored četiri krave imaju i 20 ovaca.

Tijana je vredna, odličan đak, a do škole putuje čak 8 kilometara u jednom smeru, školskim kombijem. Nema posla koji ona ne zna, pa sa bratom, kako kaže njen tata Srećko, ide barabar i u maline i na svako mesto gde treba.

Tijanin život bitno se razlikuje od života njenih gradskih vršnjaka, njene dužnosti su mnogo drugačije i zahtevnije jer posla na selu uvek ima.

Kurir.rs/TV Prva

Ne propustiteLudi svetNEMA NI DVE KILE, A SREDIO STADO OD 20 KRAVA! Čivava pokazala da autoritet uopšte ne zavisi od veličine! (VIDEO)
v_1_15837616695.jpg
Bosna i Hercegovina"NIJE ME STID ŠTO NOSIM OPANKE" Nestvarno lepa čobanica s ocem brine o 500 ovaca i uči fakultet! Ima važnu poruku za mlade (VIDEO)
screenshot-20231025-075252.jpg
Moj biznisZARADA 2.000 €, A RADNIKA NIGDE Radi se po 14 sati, nema godišnjeg odmora, ni praznika! Propada sektor star više od 1.000 godina
profimedia0167718461.jpg
PlanetaPROVEO VIŠE OD 30 GODINA U ZATVORU ZA ZLOČIN KOJI NIJE POČINO Pastir koji je osuđen za trostruko ubistvo napokon na SLOBODI
screenshot-20240127-110424.jpg

ROBOT IZ NIŠA MOŽE DA ČUVA 620 OVACA! Posle srpskih livada, tvorci bi da ga lansiraju i u druge zemlje (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija