Na preventivnom pregledu u okviru Karavana zdravlja u Domu zdravlja Aranđelovacpacijentkinji je izmeren pritisak 200/100 i ona je hitno upućena u Opštu bolnicu u tom gradu, rekao je kardiolog i pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić.

Dr Tasić, koji je pacijentkinju i pregledao, ukazao je na to da je zahvaljujući tome što se žena odazvala preventivnom pregledu njoj spasen život, Telegraf prenosi pisanje Tanjuga.

Foto: Ministarstvo zdravlja

- Žena je stigla na pregled sa glavoboljom, a prilikom pregleda i dijagnostike izmeren joj je pritisak 200 sa 100. Hitno smo je uputili na opservaciju u Opštu bolnicu u Aranđelovcu - poručio je Tasić.

Kako je dodao, pacijentkinja mu je tokom dijagnostike rekla da redovno koristi terapiju.

- Preventivni pregled bukvalno može da spasi život i to je upravo ono što je cilj Karavana zdravlja - podizanje svesti o prevenciji - naglasio je Tasić.

Krvni pritisak viši ujutru

Visok krvni pritisak, takođe poznat kao hipertenzija, može dovesti do abnormalno visokog krvnog pritiska kada se probudite ujutru. Ako se hipertenzija ne kontroliše, može povećati rizik od moždanog udara, srčanog udara, bolesti bubrega i drugih ozbiljnih medicinskih stanja. Ako uzimate lekove za hipertenziju noću, njihovo dejstvo može prestati da deluje do jutra, što dovodi do visokog krvnog pritiska, prema istraživanju objavljenom u časopisu "Hipertenzija".

Prema članku o hipertenziji, apneja u snu može smanjiti pad krvnog pritiska koji se obično javlja tokom spavanja. To može dovesti do većeg povećanja kada se probudite ujutru.

Promene u rasporedu spavanja koje su rezultat vašeg posla ili društvenog rasporeda takođe mogu dovesti do povećanja jutarnjeg krvnog pritiska - kaže dr Šeldon G. Šeps, profesor medicine emeritus na Medicinskom fakultetu klinike Mejo u Ročesteru, Minesota.

Neki lekovi mogu izazvati privremeno povećanje krvnog pritiska. Ako se ovi lekovi uzimaju ujutru, krvni pritisak može porasti rano tokom dana i pasti uveče.

Kofein može izazvati privremeni skok krvnog pritiska, kaže klinika Mejo, što znači da jutarnja šoljica kafe može povećati nivo krvnog pritiska ujutru. Upotreba i pušenje duvana mogu povećati rizik od visokog krvnog pritiska, prema Američkom udruženju za srce.