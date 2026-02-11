Na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu (VMA) ponovo su dozvoljene posete pacijentima koji su na bolničkom lečenju.

Posete se dozvoljene utorkom i subotom u periodu od 16 do 17 časova.

Zabrana poseta uvedena je sredinom decembra kako bi se sprečile respiratorne infekcije. To je bila prva zdravstvena ustanova u Srbiji koja je donela odluku o zabrani poseta, nakon što je virus gripa zvanično dijagnostikovan u sezoni 2025/26. godine.