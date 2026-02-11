Slušaj vest

Manja Grčić izabrana je za direktorku Radio-televizije Srbije na današnjoj sednici Upravnog odbora RTS-a.

Odluku je doneta na današnjoj sednici Upravni odbor RTS-a, Blic prenosi pisanje Tanjuga.

Podsetimo, mandat na funkciji generalnog direktora RTS Draganu Bujoševiću istekao je 3. februara, a UO RTS ga je dan ranije imenovao za vršioca dužnosti na još šest meseci.

Upravni odbor RTS najavio je da će odluku po raspisanom javnom konkursu za generalnog direktora doneti najkasnije do 12. marta, podseća Udruženje novinara Srbije (UNS).

Na konkursu je šest kandidata ispunilo uslove: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i Dragoljub Stankić. Stanislav Veljković je prošle nedelje povukao kandidaturu.

Kurir.rs/ Blic

