Mesarstvo je jedno od tradicionalnih zanatskih zanimanja koje i danas ima stabilnu tražnju na tržištu rada.

Posao zahteva preciznost, dobro poznavanje vrsta mesa, strogo poštovanje higijenskih standarda i veštinu obrade i pripreme proizvoda od mesa.

Iako je reč o fizički zahtevnom poslu, zanimanje mesara i dalje nudi sigurnu zaposlenost, naročito u prehrambenoj industriji, velikim trgovačkim lancima i specijalizovanim mesarama. Plate se značajno razlikuju u zavisnosti od iskustva, grada i vrste poslodavca.

Početnici obično primaju osnovnu zaradu, dok iskusni majstori, posebno u privatnim mesarama ili specijalizovanim pogonima, mogu zarađivati znatno više.

Osim rada u klasičnim mesarama, mesari često pronalaze posao u industrijskim pogonima, restoranima ili se specijalizuju za proizvodnju suhomesnatih proizvoda. Takva znanja otvaraju mogućnost pokretanja sopstvenog biznisa ili preduzetničkih projekata, Dnevno.hr.

Plata mesara u Hrvatskoj do 1.700 evra Foto: Shutterstock

Plate i uslovi rada iskustva iz prakse

- Uglavnom u Hrvatskoj, ako si dobar majstor, nećeš imati ispod 1.600-1.700 € neto u većim centrima gde se manje ubiješ od posla, ali zato imaš dve smene, 6 dana nedeljno i 16 radnih nedelja u godini. Privatne mesare daju preko 2.000 € i možeš dogovoriti uslove za smenu koja ti odgovara, ali ćeš zato dolaziti ranije i ostajati duže po potrebi - napisao je autor objave na Reditu (Reddit).

"Zaboravi na godišnji odmor"

- Godišnji odmor leti zaboravi jer je sezona. Godišnji za Božić i Novu godinu zaboravi jer je sezona svinjokolja i jer tad ima posla. Godišnji oko Uskrsa zaboravi jer je sezona jagnjetine. Godišnji uopšte zaboravi jer 'šta će ti to, treba raditi, ima posla, nemam kime da te zamenim'.''

Takođe, privatnik će ti na račun uplatiti minimalac, ajde možda 1.000 €, a ostalo ćeš dobiti u koverti", piše mesar.

Velika plata – ali i velika cena

Prema iskustvima radnika iz struke, mesarstvo može doneti dobru zaradu, ali posao često podrazumeva dug radni dan, rad vikendom i veliki fizički napor. Mnogi ističu da se o toj strani posla retko govori, iako značajno utiče na kvalitet života.

"Prijatelj je radio u privatnoj mesari. Imao je vrhunsku platu, ali su zato smene bile užasne, prekovremeni rad i posla svakim danom sve više i više. Dao je otkaz i sad radi u jednom trgovačkom centru. Plata je dobra (znatno manja nego kod privatnika), ali prema njegovim rečima, radi valjda sa 20% snage u odnosu na to kako je pre radio", piše u komentaru.

Zašto je ovo zanimanje i dalje traženo

Uprkos izazovima, potražnja za kvalifikovanim mesarima ostaje stabilna. Razlog je jednostavan – kvalitetna obrada mesa i dalje zavisi od zanatskog znanja i iskustva, koje je teško zameniti automatizacijom. Zbog toga mnogi poslodavci nude konkurentne plate, ali i očekuju veliku posvećenost poslu.