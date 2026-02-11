Slušaj vest

Ovaj program namenjen je dobrovoljnim vatrogasnim društvima, jer ih vidimo kao bitan segment svake lokalne zajednice. Kada kažemo jedno selo, mislimo na školu, poštu, dom zdravlja, zadrugu i naravno vatrogasno društvo. Na taj način demonstriramo odgovornost i solidarnost na delu, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić prilikom prezentacije Programa dodele bespovratnih sredstava za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima u seoskim sredinama, održanoj danas u Palati Srbija.

U saradnji sa Sektorom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova i Vatrogasnim savezima Srbije i Vojvodine, Ministarstvo za brigu o selu predstavilo je novi program. Tom prilikom Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu i Ivica Dačić, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova, potpisali su Protokol o saradnji između ova dva ministarstva. Potpisivanjem protokola ozvaničena je saradnja sa ciljem unapređenja sistema zaštite od požara i vanrednih situacija, posebno u ruralnim sredinama gde su rizici izraženiji.

- Program koji će zajednički realizovati ova dva ministarstva doprineće većoj bezbednosti lokalnih zajednica, koje su u prethodnim godinama bile izložene požarima na otvorenom prostoru, a istovremeno će omogućiti da dobrovoljna vatrogasna društva budu mesta okupljanja, očuvanja tradicije i zadržavanja mladih u seoskim sredinama - rekao je ministar Dačić.

Za realizaciju programa u 2026. godini opredeljeno je gotovo 80 miliona dinara, a maksimalan iznos po pojedinačnom projektu iznosi četiri miliona dinara. Sredstva su namenjena za rekonstrukciju i opremanje objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i za nabavku nove opreme u skladu sa važećim propisima.

Pravo učešća na javnom konkursu imaće jedinice lokalne samouprave, a prednost će imati one koje se nalaze u pograničim i nerazvijenim područjima kao i one koje su prethodnom periodu imale više zabeleženih požara na otvorenom. Cilj programa je unapređenje bezbednosti seoskog stanovništva, jačanje otpornosti lokalnih zajednica i dalja popularizacija dobrovoljnog vatrogastva u Srbiji.

Na prezentaciji je istaknuto da dobrovoljna vatrogasna društva predstavljaju nezamenljivu podršku profesionalnim jedinicama, naročito u seoskim područjima gde su često prvi koji reaguju. Tokom 2024. i 2025. godine dobrovoljne vatrogasne jedinice bile su angažovane u skoro 5.000 intervencija, uz učešće više od 16.000 dobrovoljaca, a u prethodne dve godine direktno su spasena četiri ljudska života.

Trenutno u Srbiji 135 DVD ima kategorisnu dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu – opremljenu i obučenu u skaldu sa Zakonom. Prisutna su u 123 jedinice lokalne smouprave.