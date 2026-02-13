Slušaj vest

U domaćinstvu u selu Dolovo, kod Tutina, 8. februara, odigrao se neuobičajeni događaj koji se smatra pravom retkošću. 

Koza je na svet donela petoro jarića, a snimak ove brojne porodice objavljen je na TikTok profilu "cokiispiljanac".

Na snimku koji je brzo privukao pažnju vide se majka koza i njeni mališani - dva potpuno crna i tri šarena jareta - kako se oporavljaju u toploj štali.

"Ovo je lepota, mašala!"

jarici.jpg
Koza je 8. januara na svet donela petoro jarića. Foto: Tik Tok Printscreen/cokiispiljanac

Autor snimka nije mogao da sakrije oduševljenje onim što vidi. Dok je kamera beležila mališane, on je ponavljao koliko je ovaj prizor za njega poseban.

- Petoro jaradi. Koza ojarila petoro jaradi. Mašala, ovo je lepota! Mašala! Prvi put u životu, prvi put za mog veka, da videm petoro jaradi! - čuje se na snimku.

Fenomen koji se retko vida

jarici1.png
Petorke su prava retkost, te ljudi nisu krili oduševljenje. Foto: Tik Tok Printscreen/cokiispiljanac

Iako koze ponekad donesu na svet trojke ili četvorke, petorke su prava retkost, što su potvrdili i brojni komentari ispod objave. Ljudi su čestitali domaćinu, ali i izražavali nevericu.

- Dva je prosek. Zna nekad da bude troje, ali ovo je fenomen! Znam za slučaj da ih se ojarilo četvoro, ali i to je jako, jako retko - prokomentarisao je jedan Boško.

Ostali korisnici su se nadovezali sa porukama podrške i divljenja ovom prirodnom fenomenu.

- Dragi bože, pravo čudo! Čestitke domaćinu i mami kozi. Neka su živi i zdravi - napisala je Jeja, dok je Ranislav dodao da je ovakav broj prinova čist "dar od boga".

Ovaj lep događaj iz Tutina podsetio je mnoge na to koliko priroda ume da iznenadi, a mala "petorka" iz Dolova postala je prava atrakcija na društvenim mrežama.

Ne propustiteDruštvoJovana ima 20 godina i zbog onog što je uradila prijatelji su mislili da je šašava: Svima održala lekciju koju će pamtiti - "Moj mir nema cenu" (foto)
Jovana sa mačkom na dedovini
DruštvoUMESTO DA IDE PO KLUBOVIMA, LEPA JELENA (20) MUZE KOZE! Živi podno planine skoro kao gorštak, radi teške poslove, a ovo je posebno razlikuje od svih vršnjaka!
Jovana Rajković živi na selu
Moj biznisViktor predložio roditeljima da uzgajaju alpske koze: Svakoj od njih dao ime, a one mu neplanirano donele prihod
braon koze
Moj biznis2 koze promenile život porodici Jovanov: Sve je počelo zbog zdravlja deteta, a nisu ni slutili da će im doneti još jednu platu i dobar biznis
2024-12-26 13_04_26-Window.jpg