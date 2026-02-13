Mašala! Domaćin iz okoline Tutina ostao zapanjen prizorom u štali: Prvi put u životu video ovakvo čudo! (VIDEO)
U domaćinstvu u selu Dolovo, kod Tutina, 8. februara, odigrao se neuobičajeni događaj koji se smatra pravom retkošću.
Koza je na svet donela petoro jarića, a snimak ove brojne porodice objavljen je na TikTok profilu "cokiispiljanac".
Na snimku koji je brzo privukao pažnju vide se majka koza i njeni mališani - dva potpuno crna i tri šarena jareta - kako se oporavljaju u toploj štali.
"Ovo je lepota, mašala!"
Autor snimka nije mogao da sakrije oduševljenje onim što vidi. Dok je kamera beležila mališane, on je ponavljao koliko je ovaj prizor za njega poseban.
- Petoro jaradi. Koza ojarila petoro jaradi. Mašala, ovo je lepota! Mašala! Prvi put u životu, prvi put za mog veka, da videm petoro jaradi! - čuje se na snimku.
Fenomen koji se retko vida
Iako koze ponekad donesu na svet trojke ili četvorke, petorke su prava retkost, što su potvrdili i brojni komentari ispod objave. Ljudi su čestitali domaćinu, ali i izražavali nevericu.
- Dva je prosek. Zna nekad da bude troje, ali ovo je fenomen! Znam za slučaj da ih se ojarilo četvoro, ali i to je jako, jako retko - prokomentarisao je jedan Boško.
Ostali korisnici su se nadovezali sa porukama podrške i divljenja ovom prirodnom fenomenu.
- Dragi bože, pravo čudo! Čestitke domaćinu i mami kozi. Neka su živi i zdravi - napisala je Jeja, dok je Ranislav dodao da je ovakav broj prinova čist "dar od boga".
Ovaj lep događaj iz Tutina podsetio je mnoge na to koliko priroda ume da iznenadi, a mala "petorka" iz Dolova postala je prava atrakcija na društvenim mrežama.