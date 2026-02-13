Slušaj vest

U domaćinstvu u selu Dolovo, kod Tutina, 8. februara, odigrao se neuobičajeni događaj koji se smatra pravom retkošću.

Koza je na svet donela petoro jarića, a snimak ove brojne porodice objavljen je na TikTok profilu "cokiispiljanac".

Na snimku koji je brzo privukao pažnju vide se majka koza i njeni mališani - dva potpuno crna i tri šarena jareta - kako se oporavljaju u toploj štali.

"Ovo je lepota, mašala!"

Koza je 8. januara na svet donela petoro jarića. Foto: Tik Tok Printscreen/cokiispiljanac

Autor snimka nije mogao da sakrije oduševljenje onim što vidi. Dok je kamera beležila mališane, on je ponavljao koliko je ovaj prizor za njega poseban.

- Petoro jaradi. Koza ojarila petoro jaradi. Mašala, ovo je lepota! Mašala! Prvi put u životu, prvi put za mog veka, da videm petoro jaradi! - čuje se na snimku.

Fenomen koji se retko vida

Petorke su prava retkost, te ljudi nisu krili oduševljenje. Foto: Tik Tok Printscreen/cokiispiljanac

Iako koze ponekad donesu na svet trojke ili četvorke, petorke su prava retkost, što su potvrdili i brojni komentari ispod objave. Ljudi su čestitali domaćinu, ali i izražavali nevericu.

- Dva je prosek. Zna nekad da bude troje, ali ovo je fenomen! Znam za slučaj da ih se ojarilo četvoro, ali i to je jako, jako retko - prokomentarisao je jedan Boško.

Ostali korisnici su se nadovezali sa porukama podrške i divljenja ovom prirodnom fenomenu.

- Dragi bože, pravo čudo! Čestitke domaćinu i mami kozi. Neka su živi i zdravi - napisala je Jeja, dok je Ranislav dodao da je ovakav broj prinova čist "dar od boga".