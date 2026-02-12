Slušaj vest

Vera, ljubav i praštanje temelji su pravoslavlja, ali iskustvo jedne vernice iz jednog našeg manastira pokazuje da se u praksi stvari ponekad drastično razlikuju.

Njena ispovest o susretu sa monahinjom nakon liturgije zapalila je društvene mreže i otvorila pitanje - gde prestaje duhovnost, a počinje ljudska krutost.

Vernica je, ispunjena mirom nakon službe, želela da zagrli ženu koja je svoj život posvetila bogu. Medutim, usledio je hladan tuš.

- Upoznala sam u životu jednu jedinu monahinju. Vidim je u manastiru, posle Liturgije. Priđem joj da je zagrlim s ljubavlju velikom. Ona me bezdušno odgurne i kaže: "U crkvi se ne grli, beži od mene" - napisala je ova žena u svojoj objavi na drupštvenoj mreži "Threads", ne skivajući razočaranje.

Ona dodaje da je zbog ovog događaja bila tužna i pitala se kako u nekom ko služi bogu može biti toliko naboja koji je ona doživela kao mržnju.

"Mantija ne garantuje dobrotu"

Foto: dbtravel / Alamy / Profimedia

Kao i uvek kada su u pitanju crkva i vera, komentari su se nizali jedan za drugim. Mnogi su stali u odbranu vernice, ističući da crna odežda ne znači automatski i čisto srce.

- To što su one monahinje ne znači da su bliže bogu. Običan čovek može biti bliži Gospodu nego monah - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao prilicno oštru tvrdnju:

"Od 1.000 sveštenih lica, samo jedan ulazi u Carstvo Božije. Ne uzimajte to lično, u manastirima su ljudi svakakvi, kao i van njih".

"Vi ste za nju stranac!"

Foto: EPA/ ATEF SAFADI

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je vernica prešla granicu pristojnosti i da monahinje, kao ljudi koji žive u specifičnom režimu tihovanja i discipline, imaju pravo na svoj lični prostor.

- Ne možete, pobogu, grliti ljude tek tako! Da li na ulici prilazite svakom ko vam je simpatičan i grlite ga?! Vi ste za nju stranac - glasio je jedan od komentara u odbranu monahinje.

Kritičari su otišli i korak dalje, pitajući autorku objave da li je njeno javno pisanje o "zlobi" monahinja zaista odraz ljubavi kojom se hvali:

"Sad ste vi puni ljubavi jer ste na mreži ispisali da je ona zloća? Jel to hriščanski?"