"U crkvi se ne grli, beži od mene!" Srpkinja prišla monahinji nakon liturgije, a ova je bezdušno odgurnula: Usledio je hladan tuš koji nikad neće zaboraviti!
Vera, ljubav i praštanje temelji su pravoslavlja, ali iskustvo jedne vernice iz jednog našeg manastira pokazuje da se u praksi stvari ponekad drastično razlikuju.
Njena ispovest o susretu sa monahinjom nakon liturgije zapalila je društvene mreže i otvorila pitanje - gde prestaje duhovnost, a počinje ljudska krutost.
Vernica je, ispunjena mirom nakon službe, želela da zagrli ženu koja je svoj život posvetila bogu. Medutim, usledio je hladan tuš.
- Upoznala sam u životu jednu jedinu monahinju. Vidim je u manastiru, posle Liturgije. Priđem joj da je zagrlim s ljubavlju velikom. Ona me bezdušno odgurne i kaže: "U crkvi se ne grli, beži od mene" - napisala je ova žena u svojoj objavi na drupštvenoj mreži "Threads", ne skivajući razočaranje.
Ona dodaje da je zbog ovog događaja bila tužna i pitala se kako u nekom ko služi bogu može biti toliko naboja koji je ona doživela kao mržnju.
"Mantija ne garantuje dobrotu"
Kao i uvek kada su u pitanju crkva i vera, komentari su se nizali jedan za drugim. Mnogi su stali u odbranu vernice, ističući da crna odežda ne znači automatski i čisto srce.
- To što su one monahinje ne znači da su bliže bogu. Običan čovek može biti bliži Gospodu nego monah - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao prilicno oštru tvrdnju:
"Od 1.000 sveštenih lica, samo jedan ulazi u Carstvo Božije. Ne uzimajte to lično, u manastirima su ljudi svakakvi, kao i van njih".
"Vi ste za nju stranac!"
Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je vernica prešla granicu pristojnosti i da monahinje, kao ljudi koji žive u specifičnom režimu tihovanja i discipline, imaju pravo na svoj lični prostor.
- Ne možete, pobogu, grliti ljude tek tako! Da li na ulici prilazite svakom ko vam je simpatičan i grlite ga?! Vi ste za nju stranac - glasio je jedan od komentara u odbranu monahinje.
Kritičari su otišli i korak dalje, pitajući autorku objave da li je njeno javno pisanje o "zlobi" monahinja zaista odraz ljubavi kojom se hvali:
"Sad ste vi puni ljubavi jer ste na mreži ispisali da je ona zloća? Jel to hriščanski?"
Ova situacija još jednom je podelila javnost na one koji smatraju da crkva mora biti utočište topline i zagrljaja, i one koji podsećaju na stroga pravila ponašanja i distancu koja se u svetinjama mora poštovati.