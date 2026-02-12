Slušaj vest

Od početka godine telefon nacionalne SOS linije za prevenciju samoubistavazazvonio je čak 4.000 puta! Toliko je bilo onih kojima su u trenucima bespomoćnosti i krize značili razgovor i podrška.

Statistika, međutim, ostaje neumoljiva. U Srbiji godišnje oko 800 ljudi oduzme sebi život. I dok brojke upozoravaju na razmere problema, stručnjaci podsećaju da iza svake brojke stoji nečija lična borba, često nevidljiva za okolinu.

Dr Irena Đorđević, psihijatar i psihoterapeut iz Klinike "Dr Laza Lazarević", kaže za Kurir da period praznika, slavlja i okupljanja jeste vreme kad se ljudi osećaju usamljenije i depresivnije u odnosu na ostali deo godine.

Zimski period jeste depresivniji period godine Foto: Shutterstock

- Nije neuobičajeno da se javljaju pogoršanja kod ljudi koji imaju psihološki problem ili kod onih koji balansiraju i preispituju se šta nisu uradili. Četiri hiljade poziva može da znači da su ljudi ohrabreniji da se jave, ali s druge strane pokazuje da imamo veliki broj njih kojima je teško, koji se osećaju usamljeno, ne dele emocije i misli, već ostaju sami sa unutrašnjim doživljajima - ističe dr Đorđević i dodaje da su u riziku od suicida ljudi koji boluju od depresije, bolesti zavisnosti, ali i oni koji su usamljeni i povučeni.

Tinejdžeri rizična grupa

Tinejdžeri su posebno rizična grupa jer, kako kaže doktorka, imaju intenzivne, emocionalne doživljaje i nalaze se u najdelikatnijem životnom dobu.

dr Irena Đorđević kaže da se depresija ispoljava i razdražljivošću Foto: Privatna arhiva

- Oni nemaju dovoljno stabilnosti i unutrašnjih resursa da prihvate neminovnost života, pa se dešava da neretko sebe povređuju da bi se oslobodili napetosti, tenzije i bola. Često kažu da im je fizički bol lakši od psihološkog. Učestalost samopovređivanja bez jasne namere da sebi oduzmu život nekad ima za cilj skretanje pažnje na sebe i to su tzv. apel fenomeni.

Doktorka naglašava da se takve vrste ponašanja moraju shvatiti najozbiljnije jer su alarm da postoji unutrašnji problem koji se ne sme zanemariti.

- Važno je obratiti se stručnjacima kako bi porodica dobila savet kako da se odnosi prema detetu. Moraju se fokusirati na rešavanje problema kako bi pomogli osobi da se izbori sa životnim periodom. Depresivnost se često ne ispoljava samo povlačenjem, nego i razdražljivošću, padom tolerancije, frustracijom. Svaka promena u ponašanju jeste alarm da se ljudi približe nekome, bez obzira na to da li je tinejdžer ili odrasla osoba. Važno je praćenje ponašanja uz što otvorenije razgovore i osluškivanje, da dete ili odrasla osoba dopusti da se zainteresujemo i da ispriča kako se oseća.

Psiholog Nađa Tulić ističe da ove brojke ukazuju da se sve više ljudi bori s mentalnim izazovima.

Nađa Tulić ističe da je sve veći broj ljudi koji se bori sa mentalnim izazovima Foto: Kurir Televizija

- Nije zanemarljiva ni činjenica da svaki treći maloletnik digne ruku na sebe, jer nam to govori kako bismo sistemski mogli da mentalnu higijenu stavimo kao prioritet. Moj je predlog da u školama postoji i nastavni program koji se bavi samo mentalnom higijenom. Crne misli su sastavni deo svačijeg života, samo nas razlikuje ono što mi uradimo s tim mislima. Vrlo je važno da potražimo podršku, da ne dozvolimo da nas te misli preplave ako već sami nemamo dovoljno alata da ih ne zadržavamo. Dakle, podrška porodice, prijatelja, a i stručnog lica. Čoveka treba podsetiti da nije sam.

Broj samoubistava u Srbiji po godinama Godina Ukupan broj

2024. 703

2023.668

2022. 770

2021. 883

2020. 895

* Izvor RZS

Psiholog Dragica Mihajlović kaže da je podaci jesu zabrinjavajući, ali da je dobra stvar što se ljudi javljaju i što se budi svest kod njih da potraže pomoć.

Dragica Mihajlović kaže da osoba koja ima takve probleme nikako ne sme da ostane sama Foto: Kurir TV

- Adolescenti jesu problem jer je to period burnih životnih situacija, sa emocijama, socijalizacijom, školom. Mnoge životne stvari tada prolaze burnije. Treba im dati nadu i objasniti šta ih čeka, da stvari nisu strašne kako im se čine. Osoba koja ima takve misli ne sme da bude sama, treba da se okrene bliskoj osobi da smiri, postavi male ciljeve, da skrene misli i potraži profesionalnu pomoć. Treba ih osvestiti da potraže pomoć kad treba i imati ruku koja će ih voditi kroz situacije i pokazati im drugi ugao gledanja na svet...

Brojevi za pomoć Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" - 0800309309, svakog dana 0-24, pozivi su anonimni i besplatni

Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistava - 0117777000