Evo kada prva Srpkinja prima rusku vakcinu protiv raka! Dr Vladimir Jakovljević: Analize su stigle, neverovatno šta je sve mapirano! Ovo je revolucija!
Jedan od najvećih stručnjaka sa područja fiziologije u Srbiji svakako je dr Vladimir Jakovljević. Odnedavno postao je širi deo tima Moskovskog instituta "Gamaleja" koja radi na personalizovanoj terapiji za rak.
On je na čelu tima iz Srbije koji selektuje pacijente i šalje ih u Moskvu na lečenje. Trenutno je u operativnoj proceduri Jovana Aleksić iz Pirota, prva pacijentkinja iz Srbije sa melanomom, koja je poslata u Rusiji na lečenje revolucionarnom ruskom vakcinom.
- Prva pacijentkinja iz Srbije je trenutno u proceduri za dobijanje vakcina i to će kod nje početi u martu. Dobio sam pre par dana analize njenog trenutnog stanja koje je uradio ruski institut uz pomoć veštačke inteligencije i zaista sam impresioniran. Neverovatno je šta je sve mapirano, obuhvaćeno i kako precizan plan lečenja je predložen. To je za mene zaista revolucija na polju medicinskih nauka - kaže dr Jakovljević.
Ovaj nalaz i analitika je, kako navodi, primer kako se treba odnositi prema sopstvenoj profesiji. Pogotovo prema pacijentu koji ima tako tešku bolest.
- Kada Jovana u sledećih par meseci primi kompletnu terapiju, ona će biti jedan od prvih pacijenata u svetu koja će možda biti izlečena od raka, novom terapijom. Paracelzusova misao da ne treba samo lečiti, već lečiti i istraživati, najbolje ilustruje naučnu misiju ruskih kolega - kaže on.
Tehnologija na kojoj se bazira ova vakcina je slična onoj, kaže ovaj stručnjak, koje su napravile kompanije Pfizer i Moderna u vreme epidemije korona virusa.
- Procedura se radi tako što se uzme krv i uzorak bolesnog tkiva pacijenta, potom se koriste alati veštačke inteligencije da bi se otkrilo koja su antitela potrebna da bi se branila ćelija, baš tog pacijenta koji ima rak. Analize traju dve nedelje. Stvore se antitela za konkretni tumor i to se daje pacijentu kao terapija. U deset različitih porcija ta terapija se daje na svake dve sedmice. Rezultati koji su dobijeni, posle primene ovakve terapije su frapantni. Čak i da se pacijent ne izleči potpuno, može se reći da se proces bujanja raka zaustavlja i da se drži pod kontrolom. Ruski naučnici smatraju da Srbi i Rusi imaju slične genetske predispozicije, tako da bi trebalo da ova vrsta terapije u budućnosti bude omogućena i našim ljudima. Ne samo ljudi iz Srbije, već iz čitavog eks Ju regiona, pa čak i iz Grčke. Ukoliko se ova terapija pokaže kao ispravna, kancer će postati bolest sa kojom se može živeti - kaže prof. Jakovljević.