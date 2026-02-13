Slušaj vest

Jedan od najvećih stručnjaka sa područja fiziologije u Srbiji svakako je dr Vladimir Jakovljević. Odnedavno postao je širi deo tima Moskovskog instituta "Gamaleja" koja radi na personalizovanoj terapiji za rak.

On je na čelu tima iz Srbije koji selektuje pacijente i šalje ih u Moskvu na lečenje. Trenutno je u operativnoj proceduri Jovana Aleksić iz Pirota, prva pacijentkinja iz Srbije sa melanomom, koja je poslata u Rusiji na lečenje revolucionarnom ruskom vakcinom.

Dr Jakovljević na čelu je tima iz Srbije koji selektuje pacijente i šalje ih u Moskvu na lečenje Foto: Privatna arhiva

- Prva pacijentkinja iz Srbije je trenutno u proceduri za dobijanje vakcina i to će kod nje početi u martu. Dobio sam pre par dana analize njenog trenutnog stanja koje je uradio ruski institut uz pomoć veštačke inteligencije i zaista sam impresioniran. Neverovatno je šta je sve mapirano, obuhvaćeno i kako precizan plan lečenja je predložen. To je za mene zaista revolucija na polju medicinskih nauka - kaže dr Jakovljević.

Ovaj nalaz i analitika je, kako navodi, primer kako se treba odnositi prema sopstvenoj profesiji. Pogotovo prema pacijentu koji ima tako tešku bolest.

Jovana će u narednih par meseci primiti kompletnu terapiju. Foto: Privatna arhiva

- Kada Jovana u sledećih par meseci primi kompletnu terapiju, ona će biti jedan od prvih pacijenata u svetu koja će možda biti izlečena od raka, novom terapijom. Paracelzusova misao da ne treba samo lečiti, već lečiti i istraživati, najbolje ilustruje naučnu misiju ruskih kolega - kaže on.

Tehnologija na kojoj se bazira ova vakcina je slična onoj, kaže ovaj stručnjak, koje su napravile kompanije Pfizer i Moderna u vreme epidemije korona virusa.

Tehnologija na kojoj se bazira vakcina je slična onoj koje su napravile kompanije u vreme epidemije korone. Foto: George Rudy/Shutterstock