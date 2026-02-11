Slušaj vest

Posle 43 godine neizvesnosti i 11 godina sudske borbe, Svetlana i Branimir Smiljković iz Doljevca dočekali su presudu Vrhovnog suda. Njihova beba, rođena 1983. godine u niškom porodilištu, proglašena je mrtvom, ali telo nikada nisu dobili, niti su imali potpunu medicinsku dokumentaciju. Vrhovni sud je utvrdio da im je povređeno pravo na porodični život i naložio državi da im isplati skoro dva i po miliona dinara odštete.

Kada je rođena, beba je dobila ocenu 10, dva dana su je donosili majci, ipak kada je došao treći dan majci su samo doneli da potpiše umrlicu. Svetlana je otpuštena iz bolnice bez ijednog dokumenta. U pravnu borbu ušli su 2013 godine, tek pošto im je u kuću došao čovek i rekao da njihovo dete zapravo nije umrlo. Dobili su novac ali ne i odgovor na pitanje, gde je njihovo dete?

Sagovornici za Kurir televiziju su roditelji ove bebe Svetlana i Branimir Smiljković i advokat Đura Blagojević.

- Ono je toliko bilo glasno, bio je bucko, one rukice i prsti, imao je okice crne koje majka želi da vidi - Svetlana je rekla.

Ona nije mogla da završi rečenicu jer se zbog prisećanja na taj dan odmah rasplakala.

- Nosiš ga 9 meseci, ideš na kontrole i zatim porođaj - nastavila je ona.

Rekla je da je beba odmah imala kosicu i da je stvarno bilo dete za poželeti. Oduvek je imala želju za decom, nije joj bilo važno da li je ličilo na nju, tatu bebe ili drugu rodbinu.

- Živim u nadi i čekam, valjda će svemoćni bog da nam pomogne, da dete čuje da ima i oca i majku - objasnila je Svetlana.

Ona se pita gde je njeno dete i želi da zna da nije samo u svemu ovome jer oni nastavljaju borbu za njega.

- Bio sam na šalteru na ginekologiji i pitao gde mi je dete, oni su rekli da su ga poslali za Beograd, ja ne znam šta će ono tamo, rekli su da je umrlo i da moraju da izvrše obdukciju, pitao sam kada ćemo dobiti rezultate, rekli su za tri dana. Otišao sam nakon tri dana ali nije bilo ništa od toga i zatim su mi rekli da dođem za sedam dana, pa je bilo za 15 i tako dalje sve dok nije došlo do 6 meseci. Kada sam video da nema ništa od toga, odustao sam i prošlo je nekoliko godina - govorio je otac bebe.

On je takođe bio vidno potrešen i prisećao se kako je bio beznadežan i samo je želeo da zna bilo šta o svojoj bebi.

Kako je Svetlana rekla, čovek koji im je došao u kuću rekao je da je došao da im prizna da njihova beba nije mrtva, da živi u naselju Ledena Stena i da se zove Dejan, ali da ostale detalje njegove sudbine ne sme da ispriča.

Nikada nisu dobili obećanu dokumentaciju

Oni nikada nisu dobili rezultate obdukcije koji su im obećani.

- Kalupi odnosno parafinski uzorci na osnovu kojih bi mogla da se izvrši DNK analiza nisu bili upotrebljivi, tako da je bilo bez ikakvih dokaza, nije moglo drugačije da se utvrdi - objasnio je advokat.

On kaže da roditeljima nisu ni dopustili da vide bebu nakon što je navodno preminula.

- Država je tada bila u obavezi da utvrdi da li je je preduzeto sve što je trebalo, iz odluke Vrhovnog suda se jasno vidi da država nije preduzela niz mera i tako je povređena konvencija kao i ustav i zakon - nastavio je on.

Đura Blagojević pozdravio je ovu odluku Vrhovnog suda, pogotovo što je ista pravosudna institucija u drugim slučajevima odbijala tužbene zahteve.

