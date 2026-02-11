Slušaj vest

Podsetimo, devojčica Ema (4) iz okoline Čačka preminula je u ponedeljak nakon operacije trećeg krajnika. Nakon što je zbog komplikacija iz Čačka hitno transportovana za Beograd, devojčica je preminula na Institutu za majku i dete.

Bilo je još sličnih slučajeva, kao onaj kada je takođe tragičan kraj u Americi doživela devojčica iz Srbije. Takve situacije se, nažalost, dešavaju - neko će reći zbog komplikacija prilikom buđenja iz anestezije ili drugih nepredviđenih medicinskih okolnosti.

U kojoj meri su ovakvi ishodi posledica nepredvidive komplikacije, a u kojoj meri posledica greške, šta mogu da urade ožalošćene porodice i kako se postaviti prema lekarima, za Kurir televiziju, govorili su Predrag Savić - advokat, prof. dr Gradimir Gaga Dragutinović - radiolog i predsednik Skupštine RLK Beograda, Bojan Janković - suprug preminule Ane Nešić i dr Snežana Bašić - specijalista interne medicine.

- Nemam detaljne informacije. Koliko znam, postupak se vodi u okviru nadzora, a predmet je upućen na proveru svih procedura koje su sprovedene tokom rutinske operacije krajnika. Ja to ne bih nazvao rutinskom intervencijom, već operacijom krajnika, odnosno periodom nakon operacije, kada je došlo do komplikacija u procesu buđenja devojčice - rekao je Dragutinović.

prof. dr Gradimir Gaga Dragutinović - radiolog i predsednik Skupštine RLK Beograda Foto: Kurir Televizija

Naglasio je da je tim koji sprovodi nadzor, odnosno ekipa koja je upućena da proveri sve okolnosti i podatke, pod posebnim pritiskom.

Poruka medicinskoj zajednici kako postupiti u teškim situacijama

- U međuvremenu je direktor te ustanove, odnosno vršilac dužnosti direktora, koji je takođe hirurg, podneo ostavku iz moralnih razloga, što je, po mom mišljenju, razumljiv i očekivan potez. On je ponudio ostavku, a da li će ona biti prihvaćena, zavisi od odluke Ministarstva. To je, pre svega, moralni čin i izraz saosećanja sa porodicom preminule devojčice, ali i sa građanima Čačka.

- Ovde su sada na potezu istražni organi, odnosno tužilaštvo, koje je već pokrenulo postupak. Mnogo toga će zavisiti od rezultata obdukcije i nalaza obducenta. Moguće je, na primer, da se utvrdi da je uzrok smrti bila srčana mana za koju niko ranije nije znao. Iskreno, kada je reč o Srbiji, nemam potpuno poverenje u obdukciju, na osnovu ranijih primera sa kojima sam bio upoznat - objasnio je Savić i dodao:

Predrag Savić - advokat Foto: Kurir Televizija

Kod najpoznatijih stručnjaka su pravljeni ozbiljni propusti

- Setimo se slučaja ubistva vojnika u Topčideru i obdukcije na VMA, gde je naknadna reobdukcija pokazala brojne propuste. Izlazne rane su, primera radi, opisivane kao ulazne, projektili su vađeni iz tela i predavani bez zapisnika istražnim organima, sečena je uniforma čime su uništavani barutni tragovi, a postojalo je i niz drugih nepravilnosti. Naravno, čast izuzecima.

Bojan Janković, čija je supruga Ana Nešić (39) preminula 7. maja 2025, podneo je krivičnu prijavu protiv doktora u Domu zdravlja i Opštoj bolnici Jagodina zbog nesavesnog lečenja. Podsetimo, Ana je 13. aprila prošle godine slomila skočni zglob, a nepunih mesec dana kasnije bila je mrtva. Imala je 39 godina, bila je potpuno zdrava žena, majka dvoje dece.

- Anu sam upoznao 2001. godine. Zajednički život započeli smo 2002, kada je bila veoma mlada. Venčali smo se 2008. godine, nakon rođenja našeg prvog deteta. Živeli smo zajedno više od 23 godine - sve dok nas smrt nije rastavila. Do toga nije smelo da dođe. Smatram da je preminula zbog grube lekarske greške. Kasnije sam, istražujući, shvatio da su lekarske greške kod nas, nažalost, veoma česte, posebno u manjim sredinama - rekao je Janković.

Bojan Janković - suprug Ane Nešić Foto: Kurir Televizija

Dodao je da porodice često nisu ni svesne da je do greške došlo i da lekari neretko koriste stručne izraze i opšta objašnjenja, a porodice nemaju dovoljno znanja, sredstava ni mogućnosti da se upuste u borbu i preispitivanje odgovornosti.

Konstatovan prelom spoljašnjeg maleolusa desne noge

- U prvi mah sam pomislio da je reč o iznenadnoj smrti - dešava se, ljudi umiru. Sve je počelo 13. aprila prošle godine, u večernjim satima. Te noći je banalno povredila nogu. Pozvala me je i rekla da je mnogo boli i da ne može da hoda. Bili smo u Jagodini. Oko 21 čas javili smo se u Hitnu pomoć pri Domu zdravlja, odakle smo upućeni na urgentnu medicinu, a zatim na rendgen i kod dežurnog ortopeda. Mogu sa slobodom da kažem da je ortoped bio u vidno alkoholisanom stanju, konstatovao je povredu na osnovu rendgenskog snimka i prepisao joj terapiju aspirin protekt 100 i neke suplemente - za šta kasnije saznajem da to nije adekvatna terapija. O medicini zaista nisam ništa znao, verovali smo lekaru i kasnije smo saznali da joj je potrebna mnogo jača antikoangulantna terapija.

Jedan od najčešćih uzroka komplikacija

- Uvođenje u anesteziju, kao i buđenje iz anestezije, mogu biti veoma komplikovani procesi. Posebno je rizična faza izvođenja iz anestezije, odnosno sam izlazak iz nje. Zato se pacijentima savetuje da na dan operacije ne uzimaju hranu, jer postoji opasnost od aspiracije želudačnog sadržaja. Kada izvođenje iz anestezije krene po zlu, naročito kod dece, najčešći problem je depresija respiratornog centra - dolazi do nemogućnosti uspostavljanja spontanog disanja - objasnila je dr Bašić.

dr Snežana Bašić - specijalista interne medicine Foto: Kurir Televizija

Dodala je da dete može biti potpuno zdravo, bez ikakvih poznatih oboljenja, a da ipak dođe do respiratorne insuficijencije, odnosno nemogućnosti disanja nakon anestezije.

- Postoje i druge moguće komplikacije, uključujući tromboembolijske događaje. U nekim slučajevima uzrok smrti može biti plućna embolija ili embolija mozga. Sve hirurške intervencije, kao i prelomi kostiju, podrazumevaju mogućnost povrede krvnih sudova i stvaranja tromba, koji kasnije mogu izazvati ozbiljne posledice. U ovom trenutku, kao lekari, nalazimo se u nezavidnoj poziciji da komentarišemo nešto bez uvida u kompletnu medicinsku dokumentaciju i zvanične nalaze.

