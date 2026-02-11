Slušaj vest

Manja Grčić izabrana je za direktorku Radio-televizije Srbije na današnjoj sednici Upravnog odbora RTS-a.

Upravni odbor RTS najavio je da će odluku po raspisanom javnom konkursu za generalnog direktora doneti najkasnije do 12. marta, podseća Udruženje novinara Srbije (UNS), a mandat na funkciji generalnog direktora RTS Draganu Bujoševiću je istekao 3. februara — dok ga je Upravni odbor RTS dan ranije imenovao za vršioca dužnosti na još šest meseci.

Ko je Manja Grčić?

Manja Grčić je diplomirala novinarstvo na fakultetu žurnalistike u Engleskoj, a novinarsku karijeru je započela na Bi-Bi-Siju (BBC), britanskoj Javnom servisu.

Nakon povratka u Beograd je postala deo informativne redakcije B92, a bila je i savetnik za odnose sa javnošću (PR) u američkoj agenciji USAID, kao i direktor firme Media System na TV Pink.

Godine 2006. postaje zamenik direktora Foks televizije zadužena za uspostavljanje celokupne kadrovske, programske, tehničke i produkcijske politike ove kuće.

1/7 Vidi galeriju Ko je Manja Grčić, nova RTS direktorka Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Nastavak karijere u Sloveniji

Svoju karijeru je 2008. nastavila u Sloveniji, gde je bila direktor nacionalne televizije TV3 Slovenia.

Vraća se u Beogradu 2011. godine i do 2013. obavlja funkciju generalne direktorke B92, nakon čega se priključuje Antena Grupi do 2019. godine na poziciji direktora korporativnih i regulatornih poslova. Prelazi na K1 kao direktor, gde je u intervjuima otkrila kako je sa Željkom Joksimovićem napravila tri televizije — K1, TV Doktor i Kazbuka.

- Moj prijatelj Željko Joksimović me je pozvao da zajedno sa njim napravim tri nove televizije. Za mene je to bio izazov zato što sam prvi put dobila šansu da gradim nesto što je delom i moje. Samim tim sam se oslonila na sve što znam i pokušala da izvučem sve televizijske lekcije koje sam naučila u poslednjih 18 godina koliko sam u televizijskom poslu. Hteli smo da ponudimo tržištu nešto drugačije. Prvenstveno kvalitet, i u smislu sadržaja i produkcije, a tu mislim na zvuk, svetlo, stručnost ljudi koji to rade, način snimanja - rekla je Manja i dodala:

- Kada smo kupovali i pravili program, trudili smo se da on bude premijeran i da ima sadržaj na koji ne ostajete ravnodušni. U našem biznisu sve je u emociji, ako dođeš do gledalaca i pogodiš ih, nasmeješ ili rastuziš, pobedio si. To je glavna smernica kojom se vodimo kada stvaramo naše tri televizije.

Na konkursu za direktora/ka RTS šest kandidata je ispunilo uslove: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i Dragoljub Stankić. Stanislav Veljković je prošle nedelje povukao kandidaturu.