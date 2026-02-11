Slušaj vest

Trojica pripadnika kavačkog kriminalnog klana uhapšena su noćas u Beogradu sa ogromnom količinom droge, eksploziva, oružja među kom su snajperi, a zatim i silikonske maske. Sumnja se da su planirali likvidacije visokih državnih funkcionera u Srbiji. Saznanja su i da je ovaj ogranak kavačkog klana pod direktnom komandom odbeglog vođe Radoja Zvicera.

Gde se Zvicer nalazi, i dalje se ne zna, a crnogorska policija je juče pretresla njegove nekretnine. VIše od 100 policijskih službenika je pregledalo dva kompleksa koja se povezuju sa vođom kriminalnog klana. Zvicer je, inače, na Evropolovoj listi najtraženijih begunaca u Evropi, a poslednji put je snimljen u javnosti 2020. godine, kada je na njega pucano u Kijevu.

Koliko je sada moćan Zvicerov klan? Šta se zna o planiram likvidacijama državnih funkcione u Srbiji? Da li je plan potpuno osujećen, da li ipak treba biti na oprezu?

Gosti Usijanja: