Slušaj vest

Dr Vladimir Jakovljevićdobio je u Indiji nagradu za "Govorničku delatnost", koja se dodeljuje naučnicima koji drže najznačajnija stručna predavanja iz oblasti kardiovaskularnih nauka u svetu.

Podsetimo, samo dve godine ranije u Indiji, profesor Jakovljević je dobio i prestižno priznanje Rakeš Kukredža za doprinos promociji i istraživanjima u oblasti kardiovaskularnih nauka.

rof.dr Vladimir Jakovljević, fiziolog sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu Foto: Kurir Televizija

- Na poslednjem seminaru Internacionalne akademije kardivaskularnih nauka (IASC) u Nju Delhiju dobio sam još jednu nagradu udruženja. Februar je mesec za sastanak Indijske sekcije IASC. Nagrada nosi ime doktora Sureš Tijagija koji je inače predavač u američkom Luivilu, inače moj dugogodišnji prijatelj i saradnik. On je takođe gostujući profesor i počasni doktor nauka univerziteta u Kragujevcu. On je bio mentor za dva naša doktoranta - Nevenu Jeremić, kao postdoktoranta, i Draganu Stanišić, kao studentkinju doktorskih studija.

Za mene je velika čast što sam dobio ovo priznanje, jer se, kao i sve velike nacije, u Indiji sećaju svojih istaknutih naučnika koji rade širom sveta. Od Indusa se može mnogo naučiti, njih ima milijardu ipo, a ljude koje vrede poštuju do krajnjih granica. Osnivača IASC Narandžana Dalu smatraju za božansko biće. U našoj sredini smo skloni da sve svoje značajne ljude provučemo kroz blatu, da umanjimo vrednost njegovog rada. U Indiji je to potpuno drugačije. Ko ima vrednost, to se poštuje i uvek naglašava - ističe Jakovljević.