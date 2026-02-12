Uz dnevno izdanje novina Kurir čitaoce očekuje poseban poklon – ikona Sveta Tri Jerarha, velikih učitelja i svetitelja Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog, koji su ostavili dubok trag u istoriji hrišćanstva i pravoslavne crkve.

Praznik Sveta Tri Jerarha posvećen je mudrosti, veri i obrazovanju, a njihova dela i učenja i danas su temelj duhovnog života mnogih vernika. Ikona sa njihovim likovima simbol je znanja, istrajnosti i snage vere, i predstavlja dragocen dodatak svakom domu.

Ne propustite priliku da obogatite svoj dom ovim vrednim poklonom – ikona Sveta Tri Jerarha stiže uz Kurir, kao dar koji podseća na prave vrednosti i duhovnu tradiciju.