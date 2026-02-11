Slušaj vest

Dojava o bombi stigla je na adresu OŠ "Vladislav Ribnikar" i još nekoliko škola u Beogradu, prema nezvaničnim informacijama. 

Naime, kako se dodaje, kontradiverzione ekipe odmah su po prijavi izašle na teren, a đaci su evakuisani.

Izlaskom na teren utvrđeno je da su dojave o bombi bile lažne.

Kurir.rs/Blic

