Kontradiverzione ekipe odmah su po prijavi izašle na teren, a đaci su evakuisani
DOJAVA O BOMBI U OŠ "VLADISLAV RIBNIKAR" I U JOŠ NEKOLIKO ŠKOLA U BEOGRADU Učenici odmah evakuisani, kontradiverzione ekipe izašle na teren!
Dojava o bombi stigla je na adresu OŠ "Vladislav Ribnikar" i još nekoliko škola u Beogradu, prema nezvaničnim informacijama.
Naime, kako se dodaje, kontradiverzione ekipe odmah su po prijavi izašle na teren, a đaci su evakuisani.
Izlaskom na teren utvrđeno je da su dojave o bombi bile lažne.
Kurir.rs/Blic
