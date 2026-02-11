Slušaj vest

Afera krađe beba decenijama potresa našu zemlju - novorođene bebe su nestajale iz porodilišta! Porodice i dalje traže odgovore...

Roditeljima nije bilo dozvoljeno da vide svoju mrtvu decu, rečeno im je da je bolnica preuzela proceduru sahrane, a prema svedočenjima nekih roditelja, neretko se dešavalo da prilikom ekshumacije u grobu pronađu lutke, flaše ili praznu grobnicu! Ko stoji iza ove strašne trgovine i da li će pravda ikada biti zadovoljena? Ovo nije samo priča o jednom slučaju, jer ih je bilo mnogo... Previše...

Gosti emisije "Puls Srbije" koji su govorili o ovoj temi bile su majke nestalih beba Rada Pantelić i Mila Erdej Trifunov, kao i babica u penziji Gospava Petrović.

- Deca nikada nisu nestajala iz porodilišta - rekla je Petrović.

Dodaje da joj se ne sviđa izraz "nestala" beba jer, kako kaže, nemoguće je da mala beba samo nestane već su to radili lekari u dogovoru sa nekim.

Dodala je da nijedna beba nije nestala dva sata nakon porođaja, već se to uvek dešavalo nekoliko dana nakon porođaja.

Rada Pantelić, majka nestale bebe je u kontaktu i sa ostalim roditeljima kojima se desila ista situacija i nepravda. Ona iz razgovora sa njima primećuje da se mnoge priče poklapaju. Njeno dete je "nestalo" petog dana od porođaja.

- Nažalost i ja sam majka koja punih 24 godina sa stotinama drugih roditeljia u ovoj zemlji nastoji da ostvari elementarno pravo na istinu i pravdu - kazala je Pantelić.

Ni posle 24 godine nije dobila odgovor na pitanje gde je njeno dete.

Bolnice su rekle da su bebe mrtve ali ih nisu sahranile

- Nažalost ni posle toliko vremena te istine i te pravde nema. Ja sam majka kojoj je rečeno, peti dan, preminulo ti je veće blizanče, bolnica će se brinuti o sahrani. Nisu nam dali mogućnost da vidimo dete, da ga identifikujemo i sahranimo - ona je dodala.

Bolnica im uopšte nije dozvolila da vide njihovu navodno mrtvu bebu. Za starije i veće dete su rekli da je preminulo dok je njegov blizanac preživeo. Kaže da se ovo poklapa i čak je i identično sa pričom ostalih ožalošćenih roditelja u Srbiji, bolnice im nisu dozvoljavale da vide svoju decu.

- Zakon o sahranjivanju je jasan i precizan, obavezujući se roditelji, ja sam kao i stotine roditelja iz pogrebnog JKP dobila validnu potvrdu da naša deca nisu sahranjena ni kremirana ni na jednom od beogradskih grobalja - rekla je.

Kako ona kaže, 99% roditelja je dobilo tu potvrdu, oni su od JKP-a tražili da im se dostavi spisak sahranjene dece.

- Od 1952. godine do 2022. godine u tim spiskovima naše dece nema - objasnila je.

Ona zaključuje da se sa njihovom decom trgovalo i da je svo medicinsko osoblje uključeno u ovu šemu.

- Mene je babica porodila i nije mi dala da vidim dete, ja osnovano sumnjam da je ta babica u lancu trgovine, jedno dete mi je pokazala a drugo mi nije dala.

Babica koja je vodila njen porođaj odbijala je da joj pokaže jedno od dece koju je Rada rodila.

- U Beogradu kad je stiglo na Institut za neonatalogiju vratili su mi jednu narukvicu. Znači da su već unapred znali da to dete ide "dalje" - dodala je.

Smatra da je od početka napravljen plan da se trguje sa njenim detetom.

Agonija Mile, čije je dete navodno preminulo 1988. godine traje sve do danas. Njena beba je, kako su joj lekari rekli, prebačena iz Vršca u Beograd zbog komplikacija, beba je nakon toga navodno preminula. Ipak Mila je ubeđena u to da je njeno dete još uvek živo.

- Kada sam ušla u sve grupe videla sam da ima mnogo roditelja, što nije logično, kako ima toliko roditeljima kojima su pod istim okolnostima bebe preminule - rekla je Mila.

Tada se rodila prva sumnja u njoj, kada je listala dokumentaciju zaključila je da je postojao ogroman broj nepravilnosti, posle toga je znala da nešto nije u redu.

Njeno dete takođe nikada nije sahranjeno iako je bolnica rekla da će se postarati za to.

U bolnici su se vodili tajni razgovori

Gospava Petrović, radila je jedan od najlepših i najplemenitijih poslova.

- Zainteresovalo me je nešto što se povremeno dešavalo, na kliniku dođe 3-4 gospodina koji su bili vrlo lepo obučeni, odmah su išli u pravnu službu, pozivali su se lekari sa odeljenja ali samo pojedini, ne svi, pozivaju se pedijatri i tamo se vodio neki razgovor. Ono što sam naučila u Sloveniji a imala sam dobrog načelnika službe, meni je to bilo sumnjivo - priseća se Petrović.

Kako ona kaže, u bolnici su se vodili tajni razgovori na kojima su samo određeni lekari smeli da prisustvuju.

