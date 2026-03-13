Slušaj vest

Ovo je dirljiva priča o Pavlini R. (40), hrabroj ženi koja je 2022. godine kroz nemilosrdne okolnosti uspela da pobegne od njenog bivšeg muža, Saudijca Alsalema Jasina, iz Saudijske Arabije i time spasi svoju ćerku, skrivajući je ispod abaje - tradicionalne duge muslimanske haljine, i sebe.

Sarin otac Alsalem odlučio je da ne dozvoli da se ona vrati kući u Srbiju, gde živi sa majkom. Uzeo je detetov srpski pasoš pod izgovorom da mora da prijavi njen boravak lokalnim vlastima.

- Rekla sam sebi da ću je izvući po svaku cenu, kupile smo karte i otišle na aerodrom i planirale smo da je sakrijemo ispod onih njihovih abaja. Međutim, to je bilo nemoguće jer da bi to uspelo dete mora da ćuti i da bude mirno - ona ima dve godine i ne možete da joj objasnite da treba da bude tiha i mirna.

Nismo uspele i vratile smo se u toku noći da on ne bi primetio da smo pokušale. Odlučila sam da pokušam ponovo i rekla sam sestri da moram to da učinim barem dok je ona tu - jer ako ona ode onda sam ostala sama - rekla je Pavlina.

Filmski beg u Dubai

Dodala je kako joj je sve vreme kroz glavu prolazio strah da će je neko primetiti, zaustaviti i pritvoriti.

- Otišle smo da uhvatimo avion za Dubai, oko pola dva smo bili na aerodromu i od tad do ujutru smo sve vreme stajale kod ulaza i posmatrale proceduru celu. Ona je bila spavala i u trenutku kada se probudila tiho sam joj šapnula da mora da bude mirna i da ćuti da nas babaroga ne bi pronašla - morali smo nekako da je ubedimo da ne sme da priča.

Nismo je sakrivali ni ispod čega, sestra i ja smo nosile abaje, išla sam prva ja ispred, dete je bilo iza mene a sestra iza. Prošle smo sve kontrolne punktove na aerodromu u Damamu, a u Dubai smo sletele 3. februara. Tamo su nam pogranični organi Emirata rekli da ne možemo dalje do Srbije, jer Sara nema putne isprave.

U Saudijskoj Arabiji i dalje važe šerijatski zakoni zbog kojeg građani te zemlje mogu zbog na primer ateizma, prelaska u drugu religiju, homoseksualnosti i kockanja da dobiju po 10 godina zatvora, a u pojedinim slučajevima da ostanu i bez glave.

- Nisam razmišljala o tome da li će meni da odseku neki deo tela, već o tome da ću, ako me uhvate, otići u zatvor. Meni i mojoj sestri Milki u Dubaiju su oduzeli srpske pasoše bez zvaničnog objašnjenja, a neformalno su nam rekli da "krijumčarimo dete". Nemamo gde. U Srbiju ne možemo, u Arabiju ne smemo. Ostale smo u tranzitnoj zoni aerodroma u Dubaiju, gde je pogranična policija neprestano pokušavala da nas skine sa svoje grbače i da nas ukrca na let za Damam - objasnila je Pavlina.

Pritisak iz Saudijske Arabije

- U toku višednevne drame u tranzitnoj zoni aerodroma u Dubaiju, Sarin otac je pozove srpsku ambasadu u Rijadu i obećao da će vratiti Sarin pasoš. Istovremeno je, međutim, prijavio policiji i drugim organima Saudijske Arabije da sam ja kidnapovala Saru. Ambasada Saudijske Arabije je poslala nekoliko protesnih nota Ministarstvu spoljnih poslova Emirata. Zahtevali su da Sara i ja budemo deportovane u Damam.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, odlučuje da se detetu umesto pasoša izda takozvani putni list i traži da se Sari dozvoli povratak sa majkom u Srbiju. Osnov za izdavanje putnog lista bez saglasnosti drugog roditelja jesu humanitarni razlozi - zaštita prava i interesa maloletnog deteta i majke koji su državljani Srbije, piše Blic.

Diplomatski rat i pobeda

Saudijska Arabija ne odustaje od pritiska na Emirate, a srpska ambasada šalje i po nekoliko diplomatskh nota dnevno Ministarstvu spoljnih poslova Emirata. Diplomatske note neprestano šalje i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ambasadi Emirata u Beogradu.

- Došlo je do nekih nesuglasica među nama, počeli smo često da se svađamo i rekla sam i njemu i njegovoj porodici da ne vidim budućnost u našoj vezi i da ne želim da izlažem Saru stresovima i našim svađama i da je prosto najbolje da svako krene na svoju stranu.

Danica Savović, otpravnica poslova srpske ambasade, bila je u kontaktu sa Pavlinom svih devet dana zatočeništva na aerodromu. A onda im 8. februara pogranična policija Emirata zabranjuje viđanje. Ipak, Savović uspeva da uruči Pavlini putni list za Saru.

I posle devet dana agonije konačno je srećno okončana životna drama Pavline i njene ćerkice Sare. Uporna borba srpske diplomatije spasla je naše državljanke od deportacije u Saudijsku Arabiju.

Letom iz Dubaija Pavlina, Sara i Milka stigle su u Beograd oko podneva. Došle su kući!

