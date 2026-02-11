Slušaj vest

Uvođenje novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije koji zahteva biometrijske provere pri svakom ulasku u državu članicu dovelo je do velikih gužvi na granicama i aerodromima. Zbog toga, Evropska komisija najavljuje fleksibilnije primenjivanje ovog sistema.

Aleksandar Seničić, direktor Jute, govorio je o tome za Kurir televiziju.

Podsetimo, sistem ulaska/izlaska (EES) je automatizovani IT sistem za registraciju državljana zemalja koje nisu članice EU koji putuju na kraći boravak. Za potrebe EES, „državljanin koji nije iz EU“ podrazumeva – putnik koji nema državljanstvo nijedne zemlje Evropske unije ili državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske.

„Kratak boravak“ znači do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Ovaj period se računa kao jedinstven period za sve evropske zemlje koje koriste EES.

Dobre vesti za građane Srbije

- Svaka država članica Šengen zone je dobila mogućnost da u određenim okolnostima i situacijama, velike gužve na graničnim prelazima ovaj sistem može da suspenduje u nekom određenom vremenskom roku - rekao je Seničić.

Ovaj sistem je moguće suspendovati u određenim okolnosrima.

- Mi se nadamo da će to biti prilika da i mi lakše i brže prolazimo kada je reč pre svega o granicama prema Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji i ono što nas čeka tokom leta prema Grčkoj - dodao je.

Ipak mnogi se pitaju da li turiste očekuje ista procedura i pri prvom ulasku po novom sistemu i pri svakom sledećem.

- Nažalost, to je loše preneto kroz neke medije, ovaj sistem je napravljen tako da prvi put kada ulazimo u zemlje Šengena da damo svoj pasoš, da nas slikaju i da ostavimo otiske četiri prsta desne ruke - objasnio je Seničić.

Foto: Kurir Televizija

On smatra da pojedini mediji nisu adekvatno obavestili javnost o novim propisima i da su zbog toga mnogi ljudi ostali zbunjeni.

- Svaki put kad izlazimo iz zemlje Evropeske unije mi moramo da se verifikujemo da smo izašli - rekao je.

Dakle, važno je znati i pripremiti se za svaki izlazak iz zemalja Evropske unije jer će se pri svakom biti potrebna verifikacija.

- Ovaj sistem je uveden iz razloga kontrole dužine boravka u zemljama Evropske unije, to je onih 90 dana u okviru 180 dana. Sistem ne može da nas prepozna ako se mi ne registrujemo na samom graničnom prelazu, dakle moramo dati dokumenta i moramo se verifikovati kroz ili slikanje ili ostavljanje podataka - Seničić dodaje.

Javnost se nada da će doći do odluka koje bi olakšale putovanje građanima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs