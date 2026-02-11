Slušaj vest

Ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas obeležavanju 125. godišnjice smrti kralja Milana I Obrenovića u manastiru Krušedol.

Obeležavanje 125 godina od smrti Milana Obrenovića Foto: Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

"Kralj Milan je prvi novovekovni srpski kralj. On je vratio na teme srpskog naroda kraljevsku krunu. On nam je vratio slobodu i nezavisnost. Tragao je za najboljim odgovorima na koju stranu Srbija treba da krene. Ali dolazio je do svih onih zaključaka do kojih su i pređašnji i potonji vladari stizali. Najbolje je uvek osloniti se na sopstvenu snagu. Najbolje je ne očekivati da će sunce doći ni sa leve ni sa desne strane. Pamtiti ko su prijatelji, još bolje ko su neprijatelji, ali se uvek isključivo uzdati u srpsku snagu, u naše junaštvo i našu vitalnost", navela je ministarka Stamenkovski i dodala:

"Zato je važno da razumemo koliko istorije ne počinje i ne završava se sa jednim čovekom. Zato je važno da razmišljamo o našim precima, ali i još više o našim potomcima. Jer sve ono što danas učinimo, ostaće njima u nasleđe. A mi danas, kao zemlja koja se ponovo nalazi na raskršću, poručujemo svima da ćemo čuvati našu samostalnost, slobodu, nezavisnost, suverenitet, teritorijalnu celovitosr naše Kosovo i Metohije, našu Vojvodinu, sve naše njive, sve naše pašnjake, sve naše vinograde, sve naše svetinje, i sve ono gde živi srpski narod". 

