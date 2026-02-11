Slušaj vest

Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur, dao je savet građanima "kojima kako kaže, izvršitelji skidaju novac a gde ne bi smeli, od invalidskih penzija, socijalnih davanja, stipendija i sličnih primanja"...

-Idite odmah u mestu vašeg prebivališta ili najbliže mesto gde postoji Osnovno javno tužilaštvo i obratite se javnom tužiocu. On je dužan da vam uzme krivičnu prijavu na zapisnik, on će vam potpisati. Kažite mu sve vaše probleme, odnosno podnesite krivičnu prijavu protiv izvršitelja zbog nezakonitog rada i zloupotrebe službenog položaja. Nemojte se ustručavati, to je jedina odbrana od izvršitelja. To je vaše ustavno pravo. Za ovaj postupak ne treba vam advokat, možete i sami da ga ne bi plaćali - kaže Grgur i dodaje:

-Dobijam i bukvalno dve stotine poziva dnevno. Pomažem gradanima, sastavljam prigovore, žalbe, da ne plaćaju advokata, sve je to sirotinja nema odakle. Najsrećniji sam kada me nazovu i kažu da je usvojen prigovor ili žalba.

Podsetimo, Grgur se kao narodni posanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur već godinama bori kako kaže "i protiv odluka izvršitelja da čitave porodice sa decom budu izbačene na ulicu". Grgur se, kako naglašava, "kao narodni poslanik često obracao po ovom ali i mnogim drugim pitanjima i problemima građana za skupštinskom govornicom: