Nevena Lukić (32) iz Beograda koja je bila u potrazi za svojim ocem kog nikad nije upoznala i koji i ne zna da ona postoji, saznala je veliku i bolnu istinu koju i dalje pokušava da osvesti.

Kako je ispričala, Nevenu je majka Marija Sabljov rodila 1994. godine, tada je živela u Sopotu gde je i upoznala Neveninog oca, međutim, on je misteriozno nestao i o njemu nikada više nije čula ni reči. Nije ni stigla da mu kaže da je trudna i da nosi njegovo dete. To je i ispričala Neveni kada je malo porasla i počela majci da postavlja pitanja, ali Nevena nije mogla da se seti pravog imena oca koje joj je majka ispričala, misli da je Srboljub ili Slavoljub Krstić.

Dva dana kasnije saznala istinu

Samo dva dana nakon objavljivanja potrage, Nevena je uspela da sazna istinu.

- Do nekih verzija priče sam došla, javljali su mi se ljudi koji su ga poznavali. Priče se poklapaju. Zvali su ga Šaban, to mu je nadimak bio. Međutim, po priči koju sam saznala, on je poginuo pre 20 godina – rekla je Nevena.

Njen otac koji se ipak zvao Srboljub više nije među živima, te ga nažalost neće nikada sresti ni upoznati. Nikada neće videti njegovo lice ni saznati da li bar malo liči na njega, da li ima njegove oči ili osmeh, niti istinu da li bi je ikada prihvatio i da li bi joj se obradovao onako kako se ona radovala tom susretu koji je dugo zamišljala i potajno mu se nadala.

Ipak, nije sve tako crno, saznala je da ima dve sestre i sada žarko želi sa njima da se sretne. Da joj ispričaju kakvo su detinjstvo imale i kakav je čovek bio Srboljub.

- Ljudi koji su prepoznali priču nakon teksta rekli su mi da ima dve ćerke, brat mu živi u Sopotu, kažu da je čovek čuo da ga tražim, ali je u šoku jer niko ne može da veruje da ima još jednu ćerku. Volela bih da mi se stric javi koji je čuo vest. On je najbliži rod mom ocu i volela bih bar da vidim njegovu sliku – priča Nevena.

Ima molbu za strica

Ova istina tek sada je nametnula mnoga pitanja koja Nevena želi i zaslužuje da sazna.

- Javno ga molim da se javi jer želim da saznam istinu do kraja. Za sestre ne znam da li su čule, mislim da nisu još uvek čule da sam u potrazi. Čula sam priču da žive u Beogradu, ali koliko je tačno ne znam. Njegov brat živi u Sopotu i saznao je da ga tražim, ali i potvrdio da se seća moje majke, tako sam i dobila potvrdnu informaciju – objašnjava naša sagovornica.

Kako kaže, ovakav razvoj priče nije mogla ni da zamisli.

- Lakše mi jeste, ali sam i dalje u šoku. Ne mogu da verujem da sam do nečeg bar došla. Stvarno bih volela sve da ih upoznam – zaključuje ona.

Nevenina priča je kao iz filma, ali ne, nije snimana u Holivudu, već je istinit događaj koji se odigrao ovde, u Srbiji, i to u Sopotu nadomak Beograda.

Inače, Nevena živi u Beogradu i majka je troje dece, sada bi želela da sazna istinu o svojoj porodici sa očeve strane.