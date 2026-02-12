EU priprema nova pravila za vozače starije od 70 godina

Danas se očekuju povoljniji vremenski uslovi za vožnju tokom većeg dela dana, uz duže sunčane intervale, ali, savet AMSS vozačima je da u košavskom području budu oprezni zbog umerenog i jakog, a ponegde i olujnog jugoistočnog vetra, posebno na jugu Banata.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, a teretna vozila čekaju do pet sati.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila zadržavaju se na graničnim prelazima Horgoš 90 minuta, Batrovci 300 minuta i Šid 240 minuta.