Već nekoliko meseci na graničnim prelazima sa zemljama EU na snazi je novi digitalni sistem EES i jedno od ključnih pravila je odabrati pravu traku kako biste izbegli gužve i pogrešne provere. Međutim, putnici su često u dilemi kada se nađu na granici da li i bez pasoša EU i vize mogu da stanu u traku za EU putnike. Iskustva su različita - od toga da prođu, preko sugestije carinika da stanu u drugi red, do plaćanja kazne.

Na graničnim prelazima ka Evropskoj uniji postoje trake označene sa: "EU passports only" (namenjena državljanima EU/EEA/Švajcarske, kao i onima sa važećom vizom ili boravišnom dozvolom u tim zemljama), za "All Passports" (namenjene svim putnicima, bez obzira na nacionalnost, a obavezne su za državljane zemalja van EU - Srbija, BiH, CG, koji nemaju važeću EU vizu ili boravišnu dozvolu) i "Non-EU" (za državljane zemalja koje nisu članice EU, uključujući Srbiju), koje putnici mogu da koriste.

Tako bi trebalo da bude, ali u praksi iskustva su potpuno različita. Na društvenim mrežama stalno se vode debate o tome u koji red stati i kako što brže preći granicu, po svaku cenu, pa makar bili vraćeni na začelje kolone.

"Nisam prešao, novčano sam kažnjen"

Ljudi se pitaju u koju kolonu treba da stanu kako bi brže prešli granicu Foto: Marko Karović

"Početkom januara prošla sam traku EU, sin ima nemački pasoš, ja nemam“, napisala je jedna putnica, što je još neko potvrdio: "I ja sam prešla bez problema, nemam pasoš EU “.

"Ja nisam uspeo da pređem i još sam novčano kažnjen“, nadovezao se jedan muškarac.

"Imam srpsko državljanstvo, muž bosansko, ali deca imaju nemačko državljanstvo (nemačke pasoše) i zbog dece smo uvek išli na traku gde je pisalo za EU i nikad nam nisu pravili probleme“, istakla je ova žena.

"Ne može, nemate supružničku vizu"

A jedan putnik podelio je svoje iskustvo sa slovenačke granice.

"Na slovenačkoj granici pitao sam carinika da li ja (sa slovenačkom vizom) i supruga (ona nema vizu) možemo u traku za EU. Rekao nam je da moramo na Non-EU. To je bilo sad, krajem januara. Objasnio mi je da bismo mogli u traku za EU u slučaju da supruga ima supružničku vizu“, iskustvo je ovog korisnika mreža.

Javljali su se i oni koji su vraćeni iz reda.

"Ne može se tek tako ući u traku, znam iz iskustva. Koliko god vas ima u grupi, ako jedan nema EU pasoš, ne idete u traku za EU“; "Na graničnom prelazu Gradiška pitala sam i rekli su mi da samo sa EU pasošem mogu u EU traku“, rekli su ovi putnici.

Jedan Srbin je ogorčen skorašnjom situacijom na granici.

"Imam slovenačku vizu i automobil. Pre neki dan na granici morao sam u istu traku gde idu naši, razlog - srpski pasoš“, mišljenje je i iskustvo ovog čoveka.

Trake na granicama su jasno označene Foto: Marko Karović

"Prošla sam neki dan sa EU pasošem u društvu nekog ko ima srpski pasoš. Ide se u traku za sve pasoše i slikanje je obavezno na ulazu i izlazu iz Hrvatske, za one koji imaju srpski pasoš“, iskustvo je ove žene.

"Mene su pustili, ali samo ovaj put"

Nekad su na granici i fleksibilniji.

"Bila sam sa bratičinom na granici. Imam EU državljanstvo, a ona nema. Bili smo u EU traci. Rekli su nam da sad možemo da pređemo, a da sledeći put moramo da odemo u drugu traku, bez obzira na to što sam ja evropski državljanin, moram da idem sa njom u drugu traku“, objasnila je ova žena.

"Vratili su me na začelje kolone"

Ove putnike su preusmerili u drugi red.

"Imam pasoš Austrije, a saputnik pasoš Srbije. Vratili su me zbog njegovog pasoša na normalnu traku, gde ne piše da je EU. Nisu me kaznili, ali su me vratili“, jasno je obrazložio ovaj putnik.

"Ja sam pogrešio jednom traku kod Mađara i vratili su me na začelje kolone“, iskren je ovaj muškarac.

"Milion posto je ovako..."

Da mora da se zna red na granici, potvrđuje još jedan putnik.

"Žena i ja putujemo iz Austrije, preko Mađarske, u Srbiju. Imam mađarski pasoš, a žena srpski i vizu. Na granici su nam rekli da moramo u traku za sve pasoše (All Passports), ne možemo u traku za EU. Takođe sam vozio unuke i isto sam morao na sve pasoše. Milion posto je tako.“

Sa čim se složio još jedan korisnik društvenih mreža.

"Bio sam prisutan na graničnom prelazu Ilok, ulaz iz Bačke Palanke. Automobil sa tablicama Ljubljane. Jedan putnik srpski pasoš, drugi slovenački. Oba putnika u traku za putnike van Evropske unije.“

"Mama je Non-EU, tata je EU"

Ali i ovakvih primera:

"Prošao sam iz EU trake. Često putujem sa kolegama koji imaju hrvatski pasoš, a ja imam slovenačku vizu, prolazimo bez problema“.

Jedan muškarac je preneo iskustva svojih roditelja.

"Ovo je iskustvo mojih roditelja. Mama je Non-EU, tata EU. Ona normalno putuje sa tatom na traku EU, ali uz priložen venčani list. To je iskustvo sa graničnog prelaza Bačka Palanka“.