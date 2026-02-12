Slušaj vest

Evropska unija se suočava sa velikim problemom izazivanja ozbiljnih saobraćajnih nesreća od strane starijih vozača, te planira uvođenje novih pravila i strože procedure za obnovu vozačkih dozvola za one koji su prešli 70. godinu. Konkretno, rasprava koja je otvorena u okviru Evropske unije odnosi se na stvaranje nove kategorije vozačkih dozvola, koju bi neko dobijao nakon navršene 70. godine. Suštinski, to neće biti samo formalno obnavljanje, već potpuna provera sposobnosti vozača, kako na teorijskom, tako i na praktičnom nivou.

Od trenutka kada vozač uspešno položi sve ispite, dobiće novu vozačku dozvolu sa važenjem od pet godina. Nakon isteka tog perioda, vozač će morati ponovo da prolazi kroz proceduru kako bi se ponovo potvrdila njegova sposobnost za bezbedno upravljanje vozilom.

Takođe, lekarski pregledi će biti neophodni za dobijanje ili obnavljanje vozačke dozvole za vozače starije od 70 godina, mada do sada nije jasno da li će i oni biti pooštreni u okviru napora za povećanje efikasnosti kontrola i smanjenje saobraćajnih nesreća koje su posledica ograničenih sposobnosti starijih vozača.

Još jedan aspekt koji do sada nije razjašnjen jeste da li će predstojeća promena u vozačkim dozvolama uvesti i gornju starosnu granicu za vozače, nakon koje niko neće imati pravo da dobije ili obnovi vozačku dozvolu.

Treba napomenuti da to trenutno nije slučaj, što znači da, ukoliko uspešno položi propisane ispite, svako može, bez obzira na godine, da se vrati na put.

To je, uostalom, jedan od glavnih razloga zbog kojih su ozbiljne saobraćajne nesreće sa starijim vozačima u glavnoj ulozi porasle poslednjih godina, što je nateralo Evropsku komisiju da potraži široko prihvaćeno i održivo rešenje.

Iako svi prepoznaju problem, postoje zemlje koje se protive predstojećim promenama u proceduri dobijanja ili obnove vozačke dozvole za starije, a najglasnija je Belgija.

U strožim zakonima prednjači Grčka

Prema grčkom zakonodavstvu, nakon navršene 65. godine, obnova vozačke dozvole se vrši na svake tri godine za sve, bilo da se radi o amaterskim ili profesionalnim dozvolama, bez obzira na tip dozvole (plastična kartica/trostruki dokument). Takođe, nakon 65. godine, vozači moraju ponovo da prolaze lekarske preglede (kod interniste i oftalmologa).

Dodatno, vozač koji navrši 80 godina mora da obnavlja vozačku dozvolu svake dve godine, a potrebni su pregledi kod interniste, oftalmologa, otorinolaringologa i neurologa ili psihijatra.

Gore navedene predloge za nove vozačke dozvole već osporavaju zemlje poput Nemačke, gde vozačka dozvola važi doživotno i vlasnik nema nikakvu obavezu ponovnog testiranja svojih sposobnosti.

Protiv obaveznih periodičnih pregleda je i Francuska, čiji ministar saobraćaja ističe da posebno stariji ljudi koji žive na selu moraju imati sopstveni automobil.