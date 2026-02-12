Slušaj vest

Jovana Aleksić, pacijentkinja iz Srbije obolela od melanoma, karcinoma kože sa metastazama, biće prva na svetu koja će započeti lečenje personalizovanom ruskom vakcinom protiv raka, o kojoj se u javnosti već dugo govori.

Nakon detaljne genetske analize njenog tumora, u toku je izrada terapije skrojene isključivo prema njenom molekularnom profilu, personalizovane vakcine namenjene upravo njoj. Za Jovanu, koja je prethodno prošla kroz brojne operacije, tretmane gama nožem i više ciklusa imunoterapije bez željenog efekta, ova terapija predstavlja novu, ali i najveću nadu.

- Ovo deluje fantastično. Meni je već na samom početku taj pristup delovao izuzetno, posebno kao nekome ko dolazi iz bazične nauke, jer praktično predstavlja ostvarenje sna svih nas koji se bavimo medicinskim istraživanjima – da pravimo individualnu terapiju na osnovu individualne genotipizacije - izjavio je profesor doktor Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, komentarišući izradu personalizovane vakcine.

Ova inicijativa otvorila je i pitanje dalje naučne i kliničke saradnje između Srbije i Rusije u oblasti zdravstva. Ruski tim se još u oktobru prošle godine sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je tada, ali i nedavno, izjavio da se pažljivo prati rad na ovoj vakcini. Prema njegovim rečima, postoji mogućnost da se Srbija već do kraja ove godine uključi u lečenje prvih pacijenata.

- Mislim da i sa ruske i sa naše strane postoji dobra volja za saradnju i da imamo privilegiju što su spremni da sa nama rade na tome. Ukoliko postoji strateški interes, a verujem da postoji, to treba iskoristiti. Potrebno je vreme. Nabavka opreme jeste važna, ali još važnija je obuka kadra. Institut „Torlak“ je institucija koja ima potencijal da bude nosilac tog procesa i čvorište u našoj zemlji. Imamo i naučni potencijal, kao i mlade istraživače koji mogu da se uključe u ovaj proces - ocenio je Jakovljević.

Personalizovana vakcina kao šansa za izlečenje Podsetimo, Jovana Aleksić, rođena u Trsteniku, prva je državljanka Srbije kojoj je odobreno apliciranje personalizovane vakcine protiv melanoma, razvijene u Institutu „Gamaleja“ u Moskvi, uz podršku državnog vrha Ruske Federacije. Prema navodima ruskih stručnjaka, procenjena uspešnost ove vakcine iznosi oko 95 odsto.

Njena borba sa bolešću traje gotovo deceniju. Promenu na mladežu na levom ramenu primetila je 2017. godine, a mladež je u potpunosti uklonjen 2018, kada je postavljena dijagnoza melanoma (C43.6). Već šest meseci kasnije registrovane su metastaze, a u julu 2024. godine otkrivene su brojne promene na mozgu i plućima.

U martu 2025. godine primljena je u UKCS, na Kliniku za neurohirurgiju, zbog novih sekundarnih depozita na mozgu, nakon što su prethodno sprovedena četiri tretmana gama nožem. Postavljena je i prateća dijagnoza sekundarnog malignog tumora mozga i moždanica (C79.3).

Plan je da tokom 2026. godine nastavi lečenje u Moskvi, gde bi, uz personalizovanu vakcinu, primala i imunoterapiju.

